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الكشف عن موعد مباراة منتخب اليمن القادمة - أخبار كلمتك

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الكشف عن موعد مباراة منتخب اليمن القادمة - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد مباراة منتخب اليمن القادمة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 8 يناير 2025 10:37 مساءً - كلمتك/خاص

يستعد منتخب الشباب اليمني لخوض مباراته الودية الثانية في معسكره التدريبي المقام في قطر، حيث سيواجه نظيره المنتخب السوري للشباب يوم 15 يناير الجاري، ضمن استعداداته المكثفة للمشاركة في نهائيات كأس آسيا.

وتهدف هذه المباراة إلى رفع جاهزية اللاعبين وتعزيز انسجامهم تحت إشراف الجهاز الفني، الذي يسعى لاستغلال المعسكر التدريبي لتحقيق أفضل إعداد فني وبدني قبل انطلاق البطولة القارية.

وكان منتخب الشباب اليمني قد بدأ معسكره في قطر بخوض مباراة ودية أولى، ضمن خطة إعداد متكاملة تشتمل على مباريات ودية قوية لضمان تحقيق مشاركة مشرفة في النهائيات الآسيوية.

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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