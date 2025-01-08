الكشف عن موعد مباراة منتخب اليمن القادمة - أخبار كلمتك

يستعد منتخب الشباب اليمني لخوض مباراته الودية الثانية في معسكره التدريبي المقام في قطر، حيث سيواجه نظيره المنتخب السوري للشباب يوم 15 يناير الجاري، ضمن استعداداته المكثفة للمشاركة في نهائيات كأس آسيا.

وتهدف هذه المباراة إلى رفع جاهزية اللاعبين وتعزيز انسجامهم تحت إشراف الجهاز الفني، الذي يسعى لاستغلال المعسكر التدريبي لتحقيق أفضل إعداد فني وبدني قبل انطلاق البطولة القارية.

وكان منتخب الشباب اليمني قد بدأ معسكره في قطر بخوض مباراة ودية أولى، ضمن خطة إعداد متكاملة تشتمل على مباريات ودية قوية لضمان تحقيق مشاركة مشرفة في النهائيات الآسيوية.