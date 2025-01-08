مشاهير العرب - محمد منير يعلق على زيارة وزير الثقافة له - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 10:46 مساءً - أعرب الفنان محمد منير عن سعادته بزيارة أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة له بمنزله، لتسليمه تكريم «يوم الثقافة المصرية»، بعد أن حالت ظروفه الصحية حضور احتفالية التكريم التي أقيمت اليوم بدار الأوبرا المصرية.

وكتب محمد منير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تشرفت اليوم بزيارة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير ثقافة مصر في منزلي.. كم أنا فخور بهذه الزيارة التي حملت بكل تفاصيلها المحبه والتقدير الكبيرين، وأعلن بكل فخر واعتزاز سعادتي الكبيرة بالجائزة في يوم الثقافة، اليوم أشعر أني حصلت على كل الجوائز من بلدي فكنت دائما صناعة مصرية.. أدام الله مصر».

وجاءت احتفالية «يوم الثقافة» التي انطلقت فعالياتها اليوم بدار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من رموز الثقافة المصرية الذين أسهموا في إثراء الحياة الثقافية والإبداعية خلال عام 2024 أبرزهم: يحيى الفخراني.

وقدم الحفل الفنان فتحي عبد الوهاب، وشهدت تكريم العديد من رموز الإبداع والثقافة، التي تركت أثرًا عظيمًا في تاريخ الثقافة المصرية.

وجاء من بين المكرمين في يوم الثقافة أيضًا، الكاتب إبراهيم عبد المجيد، والشيخ ياسين التهامي، والسيناريست عبد الرحيم كمال، والمخرج مروان حامد، والفنان انتصار عبد الفتاح، والنجم يحيى الفخراني، وآخرين.

واختيرت الأسماء المكرمة في يوم الثقافة، من خلال ترشيح المبدعين للنقابات الفنية والمجلس الأعلى للثقافة منهم نقابة الممثلين والتشكيليين والموسيقيين وغيرها.

آخر أعمال محمد منير

يشار إلى أن آخر أعمال الكينج محمد منير أغنية «يا فلسطيني»، والتي طرحها مؤخرا دعما للقضية الفلسطينية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

والأغنية من كلمات عصام عبد الله، وألحان كامل شريف، وتوزيع فتحى سلامة، ومكساج علاء الكاشف، وإخراج أحمد عبد المحسن.