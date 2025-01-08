عبد المجيد عبد الله يحيي حفلا في موسم الرياض غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 10:35 مساءً - يحيي الفنان عبد المجيد عبد الله حفلا في العاصمة السعودية الرياض غدا الخميس.

ويقام الحفل ضمن على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الخامسة، وتقدم شركة روتانا بث مباشر للحفل عبر منصاتها على موقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، أحيا الفنان عبد المجيد عبد الله واحدة من أقوى حفلاته في دولة الإمارات.

وأقيم الحفل الليلة على مسرح الاتحاد أرينا بالعاصمة أبو ظبي، وسط حضور جماهيري كبير، وشدا عبد المجيد عبد الله خلال الحفل بباقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة، وآخرها أغنية أنا أضحك.

ومؤخرا، طرح عبد المجيد عبد الله، أحدث أغنياته بعنوان “أنا أضحك”.



أغنية أنا أضحك

وأغنية “أنا أضحك” لـ عبد المجيد عبد الله، من كلمات: تركي، وألحان: طارق محمد، وتوزيع موسيقي: عصام الشرايطي.

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