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مشاهير العرب - «محمد العدل» يستنكر ترشيح مصطفى كامل للتكريم باحتفالية يوم الثقافة وتجاهل هاني شاكر - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «محمد العدل» يستنكر ترشيح مصطفى كامل للتكريم باحتفالية يوم الثقافة وتجاهل هاني شاكر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «محمد العدل» يستنكر ترشيح مصطفى كامل للتكريم باحتفالية يوم الثقافة وتجاهل هاني شاكر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 09:16 مساءً - استنكر المنتج محمد العدل ترشيح نقابة الموسيقيين مصطفى كامل نقيب الموسيقيين الحالي للتكريم في يوم الثقافة.

وكتب العدل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «كنت أتصور أن ترشح نقابة الموسيقيين هاني شاكر النقيب السابق لتكريمه أما أن ترشح النقيب الحالى فهذه سابقة لم أرها من قبل» مضيفا: «كانوا هيرشحوك لما تسيب النقابة ولا انت مش ناوي».

جاء ذلك بعد ما كرم وزير الثقافة أحمد فؤاد، بالأمس مصطفى كامل نقيب الموسيقيين الحالي على هامش فعاليات احتفالية يوم الثقافة التي أقيمت على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من رموز الثقافة المصرية الذين أسهموا في إثراء الحياة الثقافية والإبداعية خلال عام 2024 أبرزهم: يحيى الفخراني.

وقدم الحفل الفنان فتحي عبد الوهاب، وشهدت تكريم العديد من رموز الابداع والثقافة، التي تركت أثرًا عظيمًا في تاريخ الثقافة المصرية.

وجاء من بين المكرمين في يوم الثقافة أيضًا، الكاتب إبراهيم عبد المجيد، والشيخ ياسين التهامي، والسيناريست عبد الرحيم كمال، والمخرج مروان حامد، والفنان انتصار عبد الفتاح، والنجم يحيى الفخراني، وآخرين.

واختيرت الأسماء المكرمة في يوم الثقافة، من خلال ترشيح المبدعين للنقابات الفنية والمجلس الأعلى للثقافة منهم نقابة الممثلين والتشكيليين والموسيقيين وغيرها.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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