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مدير خط نجدة الطفل يكشف عقوبة صفحات بيع الأطفال علي السوشيال ميديا - أخبار كلمتك

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مدير خط نجدة الطفل يكشف عقوبة صفحات بيع الأطفال علي السوشيال ميديا - أخبار كلمتك

مدير خط نجدة الطفل يكشف عقوبة صفحات بيع الأطفال علي السوشيال ميديا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 11:15 مساءً - قال صبري عثمان مدير الإدارة العامة لخط نجدة الطفل:"تقدمنا ببلاغ رسمي للنيابة العامة ضد صفحات لتبني الأطفال بمقابل مادي على مواقع التواصل الاجتماعي".

 

عقوبة تبني الأطفال بمقابل مادي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر":"عقوبة تبني الأطفال بمقابل مادي تصل إلى الغرامة 500 ألف جنيه والسجن المؤبد"

 

محاولات بيع الأطفال على السوشيال ميديا

وتابع:"أنقذنا أطفال من محاولات بيعها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وتم ضبط متهمين وإحالتهم لمحكمة الجنايات وصدر أحكام ضد المتهمين بالإتجار بالبشر، وبعض الأطفال تم وضعهم في دور رعاية لأنه لم يستدل لهم على أسر".

 

ولفت:"أحد المتهمين في واقعة سابقة قال مكنتش أعرف إنه مش قانوني إني أتبنى طفل بمقابل مادي من على الإنترنت".

 

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النصب على المواطنين بعمليات بيع وهمية للأطفال

وأشار:"بعض الصحفات على السوشيال ميديا تقوم بالنصب على المواطنين بعمليات بيع وهمية للأطفال"، مؤكدًا: ظاهرة بيع الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت في السنوات الأخيرة

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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