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خبير اقتصادي يكشف تأثير زيادة حصة مصر بصندوق النقد بنسبة 50% - أخبار كلمتك

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خبير اقتصادي يكشف تأثير زيادة حصة مصر بصندوق النقد بنسبة 50% - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف تأثير زيادة حصة مصر بصندوق النقد بنسبة 50% - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 10:50 مساءً - كشف الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، ما الذي يعنيه القرار الجمهوري بالموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%.

حصص اعضاء صندوق النقد الدولي 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: أن صندوق النقد الدولي اختتم في 15 ديسمبر 2026 المراجعة الـ16 لحصص جميع الدول الأعضاء بما فيها مصر ووافق عليها.


حصة مصر بصندوق النقد الدولي بعد الزيادة

ولفت إلي أن حصة مصر في صندوق النقد الدولي ستبلغ نحو 4 مليارات دولار بعد زيادتها بنسبة 50%، مشيرًا إلي أنه طبقا لقواعد صندوق النقد من حق الدول أن تقترض بمقادر 1.85% من قيمة حصتها.


 

قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 %

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حصة مصر في صندوق النقد الدولي 

وأكد: حصة مصر في صندوق لنقد قبل زيادتها بنسبة 50% كانت 2 مليار و600 مليون دولا والان اصبحت 3 مليارات و972 مليون دولار 
 

وصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار رقم 247 لسنة 2024 بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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