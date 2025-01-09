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تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

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تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 10:50 مساءً - استقرت أسعار الزيت، بشكل ملحوظ مساء اليوم الخميس 9 يناير 2025، بعد سلسلة الانخفاضات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.

أسعار الزيت في الأسواق اليوم 

 «كلمتك» تستعرض أسعار الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

سعر زجاجة الزيت، كلمتك
اسعار الزيت

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 55 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 56 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 60 ألف جنيه.
اسعار الزيت
أسعار الزيت

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 63 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 62 ألف جنيه.
اسعار الزيت اليوم، كلمتك
أسعار الزيت اليوم، كلمتك

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفيما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية والأسواق، وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

أسعار زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 83.3 جنيه، ليتراوح من 60 إلى 108 جنيهات للتر.

اسعار الزيت 
أسعار الزيت 

أسعار زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وسجل متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 86.5 جنيه، ليتراوح من 53 جنيهًا إلى 111 جنيها للتر.

اسعار الزيت
أسعار الزيت

سعر زيت الذرة بالأسواق

ووصل متوسط سعر زيت الذرة إلى 99.6 جنيه، ليتراوح من 74 إلى 120 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 101.3 جنيه، ليتراوح من 74 إلى 125 جنيهًا للتر.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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