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شاهد البروفة الختامية لحفل رابح صقر في جدة (فيديو) - أخبار كلمتك

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شاهد البروفة الختامية لحفل رابح صقر في جدة (فيديو) - أخبار كلمتك

شاهد البروفة الختامية لحفل رابح صقر في جدة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 09:45 مساءً - أجرى الفنان السعودي رابح صقر البروفة النهائية للحفل الذي يحييه غدا الجمعة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويقام الحفل على مسرح عبادي الجوهر في جدة، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

حفل رابح صقر في نادي الهلال السعودي

وفي وقت سابق، أحيا الفنان السعودي رابح صقر احتفالية نادي الهلال بمرور 67 عامًا على تأسيسه، برعاية موسم الرياض.

وشدا رابح صقر خلال الاحتفالية بباقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة التي أشعلت الأجواء داخل ستاد الزعيم.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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