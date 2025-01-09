شاهد البروفة الختامية لحفل رابح صقر في جدة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 09:45 مساءً - أجرى الفنان السعودي رابح صقر البروفة النهائية للحفل الذي يحييه غدا الجمعة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويقام الحفل على مسرح عبادي الجوهر في جدة، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

حفل رابح صقر في نادي الهلال السعودي

وفي وقت سابق، أحيا الفنان السعودي رابح صقر احتفالية نادي الهلال بمرور 67 عامًا على تأسيسه، برعاية موسم الرياض.

وشدا رابح صقر خلال الاحتفالية بباقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة التي أشعلت الأجواء داخل ستاد الزعيم.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.