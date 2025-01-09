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مشاهير العرب - نشوى مصطفى تطالب الجمهور بالدعاء لزوجها - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - نشوى مصطفى تطالب الجمهور بالدعاء لزوجها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نشوى مصطفى تطالب الجمهور بالدعاء لزوجها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 10:01 مساءً - طالبت الفنانة نشوى مصطفى جمهورها بالدعاء لزوجها الذي رحل عن عالمنا منذ أسابيع.

وكتبت نشوى مصطفى عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:«يا نور عينيه ربنا يحاوطك بنور وجهه الكريم ربنا يراضيك ويكرمك ألف رحمة ونور يا عشرتى الطيبة ألف رحمة ونور يا ونس روحي ادعى لى يا حبيبى، اللي بيحب ربنا والنبي يترحم على حبيبى».

وفاة زوج نشوى مصطفى

مؤخرا أعلنت الفنانة نشوى مصطفى، وفاة زوجها محمد عماد، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك» قائلة: «اللي بيحب ربنا ييجى يصلى صلاة الجنازة على زوجي ونور عيني وحبيبي وستري وأبو ولادي».

وأضافت: «تعالو والنبي مسجد حسن الشربتلي صلاة الظهر، أبوس ايديكم عايزة ناس كتير تيجى والنبي، اللّه يراضيكم تعالو كلكم، ادعو له بالرحمة وادعولي أنا وولاده بالصبر والثبات، مسجد حسن الشربتلي التجمع الخامس، حتلاقوه على جوجل ماب».

زوج نشوى مصطفى

ويشار إلى أن زوج نشوى مصطفى يدعى محمد عماد، وهو شخص بعيد عن الوسط الفني والإعلامي، تزوجا منذ أكثر من 30 عامًا، رزقت نشوى منه بطفلين، «عبد الرحمن ومريم».

آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى

تألقت الفنانة نشوى مصطفى في ماراثون رمضان 2024 من خلال مسلسل «إمبراطورية ميم»، وهو من بطولة الفنان خالد النبوي.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل «إمبراطورية ميم» لعب بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم الفنان خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين.

والعمل من سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

ودارت أحداث مسلسل «إمبراطورية ميم» حول أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ بأنهم اختاروه حاكمًا للبيت، كدليل على حبهم له.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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