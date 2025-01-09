ريال مدريد يضرب مايوركا 0/3 ويواجه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني (صور) - أخبار كلمتك

ريال مدريد يضرب مايوركا 0/3 ويواجه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني (صور) - أخبار كلمتك

بدون راحة، تدريبات مكثفة للمصري البورسعيدي في نيجيريا فور وصوله استعدادا لإنيمبا - أخبار كلمتك

بدون راحة، تدريبات مكثفة للمصري البورسعيدي في نيجيريا فور وصوله استعدادا لإنيمبا - أخبار كلمتك

تفاصيل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 2025 (صور) - أخبار كلمتك

تفاصيل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 2025 (صور) - أخبار كلمتك

الإمارات تؤكد استلام المتهم عبدالرحمن القرضاوي من لبنان - أخبار كلمتك

الإمارات تؤكد استلام المتهم عبدالرحمن القرضاوي من لبنان - أخبار كلمتك

في مفاجأة صادمة للأمريكيين، ترامب يمازح أوباما في عزاء جيمي كارتر (فيديو) - أخبار كلمتك

في مفاجأة صادمة للأمريكيين، ترامب يمازح أوباما في عزاء جيمي كارتر (فيديو) - أخبار كلمتك

حقيقة امتداد حريق الزرايب لدير القديس سمعان - أخبار كلمتك

حقيقة امتداد حريق الزرايب لدير القديس سمعان - أخبار كلمتك

رد قوي من أسامة قابيل على تصريحات إبراهيم عيسى حول إضافة مادة الدين لمجموع الثانوية العامة - أخبار كلمتك

رد قوي من أسامة قابيل على تصريحات إبراهيم عيسى حول إضافة مادة الدين لمجموع الثانوية العامة - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف تأثير زيادة حصة مصر بصندوق النقد بنسبة 50% - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف تأثير زيادة حصة مصر بصندوق النقد بنسبة 50% - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - «حقيبة ملابسه لم تصل بعد».. خالد يوسف يوضح سبب ظهوره بإطلالة كاجوال بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - «حقيبة ملابسه لم تصل بعد».. خالد يوسف يوضح سبب ظهوره بإطلالة كاجوال بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «حقيبة ملابسه لم تصل بعد».. خالد يوسف يوضح سبب ظهوره بإطلالة كاجوال بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 10:16 مساءً - أثارت إطلالة المخرج خالد يوسف خلال حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الـ14، التي انطلقت مساء اليوم داخل معبد الأقصر، جدلا واسعا بين الحضور وذلك لظهوره بإطلاله كاجوال على الريد كاربت.

وأوضح يوسف للمصورين أثناء تواجده على الريد كاربت سبب هذه الإطلالة مشيرا إلى أن حقيبة ملابسه لم تصل من المطار بعد.

خالد يوسف بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

وكان أيضا من أبرز الحضور على الريد كاربت: «خالد النبوي برفقة نجليه، عمر الشناوي، وتارا عماد، وعمرو عبد العزيز، وداليا مصطفى»، وآخرون من رموز الفن والشخصيات العامة.

يذكر أن مراسم فعاليات حفل افتتاح مهرجان «الأقصر للسينما الإفريقية» في دورته الرابعة عشرة «دورة الفنان نور الشريف» بدأت بأجواء نيلية عبر دهبية، بعد تجمع كل الوفود المشاركة وضيوف المهرجان من مختلف الدول بملابسهم التقليدية المميزة، ليتم نقلهم إلى معبد الأقصر، حيث مراسم افتتاح الدورة الجديدة للمهرجان.

وتم نقل النجوم وضيوف المهرجان بنزهة نيلية، لنقلهم إلى مقر حفل الافتتاح الرسمي بمعبد الأقصر، تستقبل السجادة الحمراء نجوم حفل الافتتاح وصناع السينما الإفريقية بعد الانتهاء من الجولة النيلية، وذلك بحضور عدد من نجوم مصر وصناع السينما من عدة دول إفريقية، وكان من أبرز النجوم والشخصيات العامة الذين حضروا في الرحلة النيلية: النجم محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، السيناريست والنجم أحمد مجدي، والكاتب أحمد مراد، المخرج مجدي أحمد علي، نورهان منصور، نبيل عيسى، الفنانة داليا مصطفى، الملحن هيثم الخميسي، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة الفنية السابق.

وحضر من النجوم العرب والأفارقة: النجم التونسي أحمد الحفيان، والنجمة الغانية أكوسيا بوسيا، الناقد السنغالي نجيب سانية.

وجاء مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تحت شعار «السينما الإفريقية قمر 14، و المهرجان يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الرابعة عشرة خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير، والمهرجان تقيمه، وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والآثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، والبنك الأهلي المصري، ومؤسسة كيميت للمعرفة، ونقابة المهن السينمائية، والراعي الإعلامي للمهرجان موقع عين المشاهير.

اقرأ أيضاً
«تروح لمين».. طرح الأغنية الدعائية لفيلم «رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» | صورة

«محمد العدل» يستنكر ترشيح مصطفى كامل للتكريم باحتفالية يوم الثقافة وتجاهل هاني شاكر

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

بعد تصريح أنغام المثير للجدل، تعرف على بصمات أكرم حسني في تأليف الأغاني (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق