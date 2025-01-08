تضم الأردن وسوريا ولبنان، الاحتلال يتراجع عن خريطة مملكة إسرائيل المزعومة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 11:00 مساءً - سارع الاحتلال الإسرائيلي، لاحتواء موجة الغضب من نشر خريطة مزعومة لما تسمى مملكة إسرائيل، شملت أراضي سوريا والأردن ولبنان.

الاحتلال يتراجع عن خريطة مملكة إسرائيل المزعومة

ونفت تل أبيب وجود أي مطالب لها في أراضي دول الجوار، بعد الضجة التي أحدثها نشر صفحة رسمية إسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي، خريطة لما قيل إنها "مملكة إسرائيل" قبل 3 آلاف عام.

وقال المتحدث باسم حكومة الاحتلال، ديفيد منسر، لموقع "الحرة "الأمريكى، إن ليس لإسرائيل أي مطالب تتعلق بالأرض من الدول المجاورة لها.

وزعم، أن القوات الإسرائيلية دخلت المنطقة العازلة مع سوريا في هضبة الجولان لأن الجيش السوري تخلى عن هذه المواقع، وعندما يعود الاستقرار ستعود إلى جانبها من المنطقة العازلة.

صفحة تابعة لخارجية الاحتلال تنشر خريطة مملكة إسرائيل المزعومة



وكانت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية ناطقة بالعربية، قد نشرت فى وقت سابق اليوم، خريطة مزعومة وأرفقتها بنص عنوانه "هل تعلم أن مملكة إسرائيل كانت قائمة منذ 3000 سنة؟". وتضم عدة دول عربية منها الأردن، وسوريا، ولبنان.

قوات الاحتلال على جبل الشيخ السوري، كلمتك

وعبرت دول عربية عدة عن إدانتها لما نشرته صفحة تابعة لوزارة خارجية إسرائيل، والمنشور هو خريطة لما قيل إنها "مملكة إسرائيل" قبل 3 آلاف عام.

دول عربية تدين نشر الاحتلال خريطة تضم الأردن ولبنان وسوريا

وأعربت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، عن إدانة المملكة ورفضها لمزاعم الاحتلال وادعاءاته الباطلة حيال الخريطة المنشورة من قبل حسابات رسمية تابعة له، والتي تُظهر أجزاءً من دول عربية، وهي الأردن، ولبنان، وسوريا ضمن حدودها المزعومة.

أيضا أدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات الخريطة المزعومة، معتبرة أن هذا "إمعان في تكريس الاحتلال، وخرق صارخ وانتهاك للقوانين الدولية".

وهاجم الأردن بشدة المنشور، حيث دانت وزارة الخارجية في بيان المنشور، الثلاثاء، وربطته بتصريحات عنصرية لوزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، يدعو فيها لضم الضفة الغربية وبناء مستوطنات في قطاع غزة.

من جهته قال الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن نشر حسابات رسمية إسرائيلية "خرائط للمنطقة تشمل الأراضي الفلسطينية والعربية، ونشر تصريحات عنصرية تدعو فيها إلى ضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة، هي دعوات مدانة ومرفوضة، وتشكل خرقًا فاضحًا لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

بينما اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن نشر هذه الخرائط "ليس تصرفًا عشوائيًا، بل يعكس حالة من التطرف اليميني والهوس الديني التي تسود حكومة الكيان الحالية".

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