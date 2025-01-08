ماركات وموديلات مختلفة، عرض 28 سيارة وارد الخارج في مزاد علني اليوم - أخبار كلمتك

ماركات وموديلات مختلفة، عرض 28 سيارة وارد الخارج في مزاد علني اليوم - أخبار كلمتك

كرة اليد، موعد مباراة مصر ورومانيا الودية قبل بطولة العالم - أخبار كلمتك

كرة اليد، موعد مباراة مصر ورومانيا الودية قبل بطولة العالم - أخبار كلمتك

لليوم الثاني، انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع الدولار ومخزونات الوقود الأمريكية - أخبار كلمتك

لليوم الثاني، انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع الدولار ومخزونات الوقود الأمريكية - أخبار كلمتك

خلال 10 دقائق، زلزالان عنيفان يضربان إثيوبيا - أخبار كلمتك

خلال 10 دقائق، زلزالان عنيفان يضربان إثيوبيا - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور، انخفاض السبيط والمكرونة - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور، انخفاض السبيط والمكرونة - أخبار كلمتك

كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية" - أخبار كلمتك

كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية" - أخبار كلمتك

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

سعد يلتهم ليلى علوي، إجمالي إيرادات أفلام 2025 بعد أول أسبوع عرض بالسينمات - أخبار كلمتك

سعد يلتهم ليلى علوي، إجمالي إيرادات أفلام 2025 بعد أول أسبوع عرض بالسينمات - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الكانتلوب والبرتقال السكري - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الكانتلوب والبرتقال السكري - أخبار كلمتك

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

كأس مصر، طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
كأس مصر، طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة - أخبار كلمتك

كأس مصر، طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 10:55 مساءً - كأس مصر، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء حكام مباراة الزمالك ضد أبو قير للأسمدة، المحدد إقامتها غدًا الخميس على ملعب إستاد القاهرة، ضمن مواجهات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو قير

ويواجه الزمالك رقما سلبيا في دور الـ32 من كأس مصر بآخر 5 سنوات، حيث لم يستطع الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 5 نسخ من البطولة.

نتائج الزمالك في دور الـ32 من كأس مصر آخر 5 سنوات

وجاءت نتائج الزمالك في دور الـ32 من كأس مصر آخر 5 سنوات كالتالي:

2024: الزمالك 5-2 بروكسي

2023: الزمالك 3-2 بروكسي

2022: الزمالك 2-1 الداخلية

2021: الزمالك 3-1 حرس الحدود

2020 الزمالك 3-1 الشرقية

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق أبو قير للأسمدة غدًا الخميس،  باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة 

 تنطلق مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة غدًا الخميس في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة 

تنقل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر. 

 

مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وكان الزمالك تعادل في مباراته الماضية أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 0-0، في المباراة التي جرت يوم الأحد الماضي على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق