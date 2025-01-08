توجيهات جديدة للطلاب بشأن استمارات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 09:56 مساءً - أصدر قطاع المعاهد الأزهرية توجيهات جديدة لتنظيم تسجيل ومراجعة بيانات استمارات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية وشهادات القراءات للعام الدراسي 2024/2025.

تأتي هذه التوجيهات في إطار ضمان دقة البيانات الخاصة بالطلاب والاستعداد الجيد للامتحانات النهائية.

تعليمات تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2025

وأكد القطاع أن تسجيل البيانات يتم إلكترونيًا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية (https://azhar.gov.eg)، على أن تكون المعاهد مسؤولة عن تدقيق البيانات واعتمادها لضمان صحتها.

وأشار القطاع إلى ضرورة التزام الطلاب بتقديم المستندات المطلوبة وإجراء المراجعة الدقيقة لتجنب أي أخطاء قد تؤثر على سير الامتحانات.



تعليمات هامة لطلاب الثانوية الأزهرية بشأن استمارة التقديم للامتحانات

يجب على كل طالب مراجعة بيانات استمارته بدقة، والتأكد من صحة المعلومات التالية:

الاسم الرباعي.

الرقم القومي.

اللغة الأجنبية الأولى.

مادة المستوى الرفيع.

الشعبة الدراسية.



تسليم صورة شخصية حديثة بمواصفات محددة (6x4 بخلفية بيضاء) وتقديم صورة البطاقة الشخصية.

استمارة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

إجراءات إضافية:

تقديم نسخة ورقية من الاستمارات معتمدة ومختومة بختم المعهد.

تسليم ملف يحتوي على الاستمارات وأقراص مدمجة (CD) للإدارة المركزية.



وأهاب قطاع المعاهد الأزهرية بجميع الطلاب الالتزام بالتعليمات المعلنة والتعاون مع إدارات المعاهد لضمان تسجيل بياناتهم بشكل صحيح وفي الوقت المحدد. كما شدد على رفض أي استمارات تحتوي على أخطاء أو بيانات غير مطابقة للمستندات الرسمية.

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