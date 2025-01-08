إهانة وطرد من الشقة وخلع، مروة صبري تكشف تفاصيل مأساوية في طلاق رنا سماحة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 03:05 صباحاً - أعلنت الفنانة رنا سماحة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” انفصالها عن زوجها سامر أبو طالب بشكل رسمى.

وكتبت رنا سماحة قائلة: “اللهم لك الحمد.. تم الانفصال رسميا بينى وبين أبو ابني، متمنية له التوفيق في حياته القادمة”، وأضافت رنا سماحة شكرًا كل الشكر للمحترم الأمين الأستاذ سعيد بيوم المحامى”.

كما قالت الفنانة رنا سماحة: إن علاقتها بطليقها المطرب والملحن سامر أبو طالب تظل جيدة، خاصة أنه بينهما طفلًا، وأضافت أنها تحاول بقدر الإمكان ألا تشعر نجلها بأن هناك شيئا قد تغير بعد الانفصال، لذلك فهناك تواصل دائما بينهما، كما أن نجلها يذهب بشكل مستمر للقاء والده، ويقضي معه وقتا طويلا، وكل هذا حتى يتوفر له مناخ اجتماعي صحي.

وتصدر اسم الفنانة رنا سماحة ترند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلنت خبر انفصالها رسميا عن زوجها سامر أبو طالب.

وعلى الرغم من حرص رنا على عدم الحديث في الإعلام عن أسباب الانفصال، لكنها طلبت من صديقتها الإعلامية مروة صبري الحديث بلسانها لتوضيح الأمور للجمهور.

كشفت مروة خلال برنامجها الشهير "قعدة ستات"، تفاصيل أزمة رنا سماحة قائلة: "أنا صديقة مقربة جدًا من رنا سماحة والنهاردة هكلمكم عن حاجات لأول مرة هتتقال، أنا كلمت رنا بعد ما أعلنت طلاقها قالتلي هقولك كلام ولأول مرة هقوله وعايزاكي تطلعي تقوليه عن لساني".

وذكرت: "أنا اتطلقت بقضية خلع مش طلاق طبيعي وعايشة معاناة بقالي فترة طويلة جدًا وتقريبًا كنت في حالة تعذيب معاه من أول ما اتجوزنا ولما كنت حامل في ابني مالك كان في انفصال حصل ومشاكل كتيرة وحاولت أتجاوز ومش بحب اطلع اتكلم في الإعلام عن مشاكلي الشخصية وحاولنا نكمل الحياة مرة تانية لكن الموضوع مقفول تمامًا".

ووضحت رنا أن أزمة انفصالها بدأت منذ عدة أشهر، وقالت: "أنا رافعة قضية الخلع من 6 شهور وهو رافض يديني حقوقي وقالي لازم تتنازلي عن كل حقوقك وأنا في سبيل إني أخد حريتي وأبعد عنه قررت أتنازل عن كل حقوقي وحقوق ابني وأعمل خلع".

وأكملت مروة صبري رسالة رنا سماحة قائلة: "على لسان رنا سماحة قالت سامر أبو طالب مكنش بيصرف عليا لا أنا ولا ابنه أنا قاعدة مرمية في بيت أبويا وأمي بقالي 6 شهور مش عايز يصرف جنيه على ابنه، رافض يدخلهم شقة الزوجية وهو اللي قاعد فيها".

ولفتت إلى أن خلافات رنا سماحة وزوجها بدأت منذ بداية زواجهما، حيث شهدت فترة حملها أولى فترات الانفصال، إلا أن تدخل الأصدقاء المقربين، مثل رامي صبري، الذي ساعد في تهدئة الأمور لفترة قصيرة.

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