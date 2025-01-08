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مصطفى فهمي وعدوية والحلفاوي أبرز المكرمين، التفاصيل الكاملة لاحتفالية “يوم الثقافة” اليوم - أخبار كلمتك

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مصطفى فهمي وعدوية والحلفاوي أبرز المكرمين، التفاصيل الكاملة لاحتفالية “يوم الثقافة” اليوم - أخبار كلمتك

مصطفى فهمي وعدوية والحلفاوي أبرز المكرمين، التفاصيل الكاملة لاحتفالية “يوم الثقافة” اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 02:07 صباحاً - تستقبل دار الأوبرا المصرية احتفالية  "يوم الثقافة"، التي تنظمها وزارة الثقافة في تمام الواحدة ظهر اليوم الأربعاء 8 يناير، على المسرح الكبير.

وتأتي تلك الاحتفالية لتكريم نخبة من رموز الثقافة المصرية الذين أسهموا في إثراء الحياة الثقافية والإبداعية.  

وتم ترشيح المكرمين بحسب ما قدموا من إسهام فني وثقافي على مدار اشهر عام 2024.

وأشار وزير الثقافة عن  تكريم 32 لـ الفنانين الراحليين الذين توفوا فى 2024، ومن أبرزهم الفنان مصطفى فهمي والفنان أحمد عدوية والفنان نبيل الحلفاوي وغيرهم كُثر، وسيقام تكريمهم وذويهم ضمن فعاليات يوم الثقافة المصري فى 8 يناير 2025.

وأعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن خالص شكره وتقديره للرئيس على رعايته الكريمة لهذه الاحتفالية، التي تعكس التزام الدولة المصرية بتكريم المبدعين والاعتزاز بأدوارهم الرائدة في بناء الوعي الوطني وترسيخ الهوية الثقافية.  

وأكد وزير الثقافة أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتنفيذ رؤية الدولة بتقدير الشخصيات البارزة التي أثرت المشهد الثقافي والإبداعي المصري عبر العقود، مشيرًا إلى أن تكريم الرموز الوطنية يعكس عمق التقدير الرسمي والشعبي لعطائهم الفكري والفني.  

وأوضح الوزير أن الاحتفالية ستتضمن مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية التي تبرز إسهامات المكرمين في مختلف مجالات الثقافة، من أدب وفن وموسيقى وفكر.  

واختتم وزير الثقافة حديثه بالتأكيد على أهمية الاحتفاء بالمبدعين باعتبارهم سفراء للثقافة المصرية، مشددًا على دورهم المحوري في تشكيل وعي الأجيال القادمة والمساهمة في بناء مستقبل ثقافي مزدهر للوطن.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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