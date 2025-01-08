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مشاهير العرب - بعد نجاتها من الموت.. من هي الفنانة المعتزلة سحر حمدي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد نجاتها من الموت.. من هي الفنانة المعتزلة سحر حمدي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد نجاتها من الموت.. من هي الفنانة المعتزلة سحر حمدي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 10:41 صباحاً - سحر حمدي.. تعرضت الفنانة المعتزلة سحر حمدي لأزمة صحية شديدة خلال الفترة الحالية وذلك بسبب تعرضها لتلوث نتيجة خطأ طبي كاد أن يودى بحياتها.

نجاة الفنانة سحر حمدي من الموت

كشفت شقيقة الراقصة والممثلة المعتزلة سحر حمدي، تفاصيل تعرض شقيقتها لخطأ طبي أثناء خضوعها لعملية جراحية لعلاج انسداد في البطن كاد يودي بحياتها.

سحر حمدي
سحر حمدي

وأوضحت شقيقة سحر حمدي، أن شقيقتها بعد العملية أصيبت بتلوث أدى إلى تدهور حالتها الصحية بشكل كبير، مما استدعى نقلها إلى باريس لتلقي العلاج والسيطرة على الفيروس الذي أصابها، لتنجو من الموت بأعجوبة.

سحر حمدي

وُلدت سحر حمدي في 26 يناير 1965 بمحافظة الجيزة، واسمها الحقيقي هاجر محمد مصطفى، ونشأت في أسرة متوسطة الحال، لأب يعمل موظًفًا بسكك حديد مصر ووالدة ربة منزل، لديها ثلاثة أشقاء «ولد وبنتين».

وتخرجت سحر حمدي في كلية الآداب في جامعة القاهرة واجهت اعتراضات من أسرتها بسبب حبها للتمثيل والرقص الاستعراضي.

سحر حمدي
سحر حمدي

من هي الفنانة المعتزلة سحر حمدي؟

وبدأت مسيرتها الفنية كراقصة شرقية في فترة الثمانينات ونافست نجمات هذا المجال مثل نجوى فؤاد وزيزي مصطفى.

إلى جانب الرقص، شاركت سحر حمدي في عدد من الأفلام الشهيرة، منها «أرجوك أعطني هذا الدواء، المشاغبون في نويبع، المشاغبات في السجن».

اعتزال الفنانة سحر حمدي

اعتزلت سحر حمدي الفن وارتدت الحجاب في التسعينيات بعد وفاة والدتها رغم شهرتها الواسعة، واتجهت لتقديم البرامج الدينية، عادت للظهور مجددًا عام 2017 في برنامج «أحلى النجوم» الذي تقدمه بوسي شلبي، حيث استرجعت ذكرياتها مع الجمهور.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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