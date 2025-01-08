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مشاهير العرب - اليوم.. فرقة رضا تحيي احتفالية يوم الثقافة بدار الأوبرا - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - اليوم.. فرقة رضا تحيي احتفالية يوم الثقافة بدار الأوبرا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. فرقة رضا تحيي احتفالية يوم الثقافة بدار الأوبرا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 10:21 صباحاً - يقام اليوم الأربعاء، فعاليات يوم الثقافة المصري، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية من تنظيم وزارة الثقافة، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يوم الثقافة

أعلنت وزارة الثقافة عن فعاليات يوم الثقافة المصري، وسيتضمن الحفل تكريم عدد من الرموز الفنية والثقافية، وتكريم عدد من الأسماء الراحلة خلال عام 2024 التي أثرت الساحة الثقافية بأعمالها الخالدة.

يوم الثقافة
يوم الثقافة المصري

وتتضمن الفعاليات، فقرة فنية مميزة تقدمها فرقة رضا للفنون الشعبية، ويخرج الحفل المخرج خالد جلال.

موعد يوم الثقافة المصرية

ويبدأ يوم الثقافة اليوم، اليوم الأربعاء 8 يناير، في الساعة واحدة ظهرًا، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا، ومن إخراج الفنان الكبير خالد جلال.

يوم الثقافة المصرية

ويذكر أن يوم الثقافة، يقام لأول مرة، وخصص ليكون يومًا لتقدير رموز مصر الإبداعية، كما سيكون يومًا للوفاء لمن فقدناهم خلال عام 2024، وذلك بحضور أسرهم ومحبيهم.

أسماء المكرمين في يوم الثقافة

وتتضمن احتفالية يوم الثقافية تكريم أسماء عدد من الرموز الفنية والثقافية الراحلة خلال 2024، والتي أثرت الساحة المصرية بأعمالها الخالدة.

صلاح السعدني

وشملت قائمة الأسماء المكرمة: «الفنان حسن يوسف، الفنان صلاح السعدني، الكاتب والمخرج بشير الديك، الفنان أحمد عدوية، الفنان نبيل الحلفاوي، الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة، الفنان مصطفى فهمي، والفنان التشكيلي الكبير حلمي التوني، الكاتب دكتور زين عبد الهادي».

فتح المتاحف بالمجان في يوم الثقافة

وتفتح وزارة الثقافة المصرية اليوم، أبواب المتاحف القومية والفنية التابعة لها مجانًا أمام الجمهور، وتقديم خصم يصل إلى 50% على مجموعة مختارة من إصدارات الوزارة.

تشمل المتاحف المفتوحة بالمجان، مجموعة من أبرز المتاحف القومية والفنية، منها: «متحف طه حسين، متحف أحمد شوقي، متحف محمود مختار، مجمع متاحف محمود سعيد بالإسكندرية، متحف الخزف الإسلامي، متحف محمد محمود خليل، متحف أم كلثوم، ومتحف نجيب محفوظ».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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