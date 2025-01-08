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"زغرودة تليق بجنازة" أفضل مجموعة قصصية لـ كبار الأدباء بجائزة ساويرس الثقافية - أخبار كلمتك

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"زغرودة تليق بجنازة" أفضل مجموعة قصصية لـ كبار الأدباء بجائزة ساويرس الثقافية - أخبار كلمتك

"زغرودة تليق بجنازة" أفضل مجموعة قصصية لـ كبار الأدباء بجائزة ساويرس الثقافية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 09:25 مساءً - أعلنت جائزة ساويرس الثقافية في دورتها العشرين، الفائزين بفرع الجائزة للمجموعة القصصية لكبار الأدباء وشباب الأدباء، وذلك خلال حفل الجائزة المقام بالجامعة الأمريكية بالتحرير. 

فرع المجموعة القصصية كبار الأدباء 

فاز بها أحمد إبراهيم الشريف عن المجموعة القصصية “زغرودة تليق بجنازة”. 

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فرع المجموعة القصصية شباب الأدباء 

المركز الأول.. الكاتبة آية طنطاوي عن المجموعة القصصية "احتمالات لا نهائية للغياب".  

المركز الثاني.. محمود يوسف عن المجموعة القصصية "الراقص مع الماريونيت".  

أفضل دار نشر حصدا للجوائز 

وحصدت دار المحروسة للنشر والتوزيع جائزة أفضل دار نشر بناء على حصدها للجوائز في الأفرع الأدبية المختلفة هذا العام. 

جائزة ساويرس الثقافية

وتعد جائزة ساويرس الثقافية أحد أهم برامج مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في دعم جهود التنوير الثقافي وإثراء روح الأمة وبعث نهضتها، حيث أطلقت الجائزة في عام 2005 لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب المصريين بهدف تشجيع الإبداع الفني وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة وتكريم النخبة من قامات الأدباء والكتاب عن أعمالهم الإبداعية في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي والسرديات الأدبية، وأدب الطفل. 

ومنذ انطلاقها وعلى مدار 20 عامًا، شكلت الجائزة قاعدة مثالية لإثراء الحياة الثقافية في مصر، من خلال تتويج العديد من التجارب الإبداعية الحقيقية، كما استطاعت أن تحقق مكانة بارزة بين الجوائز العربية والمحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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