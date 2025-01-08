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مشاهير العرب - أكرم حسني وتامر حبيب.. أبرز حضور احتفالية انطلاق فيديو كليب «تيجي نسيب» لـ أنغام - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أكرم حسني وتامر حبيب.. أبرز حضور احتفالية انطلاق فيديو كليب «تيجي نسيب» لـ أنغام - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أكرم حسني وتامر حبيب.. أبرز حضور احتفالية انطلاق فيديو كليب «تيجي نسيب» لـ أنغام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 10:31 مساءً - حرص عد من نجوم الفن على مشاركة الفنانة أنغام احتفالها بنجاح ألبومها «تيجي نسيب» داخل أحد المولات الخاصة في مدينة 6 أكتوبر.

وكان من أبرز الحضور في الحفل، «أكرم حسني، تامر حبيب، أمير طعيمة، ومن المقرر أن تشهد فعاليات الحفل العرض الأول لـ فيديو كليب أغنية «تيجي نسيب»، بحضور صناع الألبوم وعدد كبير من الموسيقيين.

احتفالية نجاح ألبوم تيجي نسيب لـ أنغام

تفاصيل ألبوم تيجي نسيب لـ أنغام

تضمن ألبوم أنغام الجديد «تيجي نسيب»، 12 أغنية، وتكون أغنية «وبقالك قلب»، من كلمات أمير طعيمة، وألحان رياض الهمشري، وتوزيع طارق مدكور، وأغنية «هو أنت مين»، من كلمات هالة الزيات، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق مدكور، بينما أغنية «موافقة»، من كلمات حدوتة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير محروس، وتأتي أغنية «أيه الأخبار»، من كلمات نادر عبد الله، وألحان أحمد الناصر، وتوزيع أمير محروس.

وأغنية «خليك معاها»، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير محروس، وأغنية «اسكت»، من كلمات نورعبد الله، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع أمير محروس، وتأتي أغنية «اقولك أيه»، من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أمير محروس، بينما أغنية «كان برئ»، من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع نادر حمدي، وأغنية «القلوب أسرار»، من كلمات آمار مصطفي، ألحان محمد الشرنوبي، وتوزيع أمير محروس، وأغنية «تيجي نسيب»، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي.

أنغام

أحدث أعمال أنغام

مؤخرا طرحت أنغام أغنية «حلفونا»، عبر حسابها بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، وحقتت الأغنية نسب مشاهدة عالية.

والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع نادر حمدي، ميكس نادر حمدي، ماستر أمير محروس، وتقول كلماتها: «أدي بلدنا وأدي الرجالة جاهزين، مين يتعدى حدوده ع المصريين، أدي الأرض وأدي الرجالة واقفين، مسكنا في إيدنا كتاب وحلفنا يمين، حلفونا حلفونا، عالأمانة اللى في إيدينا، حلفونا حلفونا إن إحنا نشيلها في عنينا، حلفونا حلفونا، ع الأمانة اللى في إيدينا، حلفونا حلفونا، عمرنا ما نفرط في سينا، بلدي ترابها دهب وحجرها ياقوت، لو هنموت علشانه أهلًا بالموت».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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