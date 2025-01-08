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مشاهير العرب - بعد نجاتها من الموت.. أبرز المعلومات عن الراقصة المعتزلة سحر حمدي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد نجاتها من الموت.. أبرز المعلومات عن الراقصة المعتزلة سحر حمدي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد نجاتها من الموت.. أبرز المعلومات عن الراقصة المعتزلة سحر حمدي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 07:06 مساءً - سحر حمدي.. بعد غياب استمر لسنوات طويلة عن الفن، عادت الفنانة الإستعراضية سحر حمدي لتصدر المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي من جديد خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب تعرضها لأزمة صحية مزمنة نتيجة حدوث خطأ طبي خلال إجراءها لإحدى العمليات الجراحية في المعدة.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول رغبة الجمهور في معرفة أبرز المعلومات عن سحر حمدي، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين في التقرير أبرز المعلومات عن سحر حمدي.

من هي سحر حمدي

أبرز المعلومات عن الفنانة الاستعراضية سحر حمدي

- سحر حمدي، فنانة استعراضية ابتعدت عن الفن في أوائل التسعينات لارتدائها الحجاب، واسمها الحقيقي هاجر محمد مصطفى.

- سحر حمدي، ولدت في 26 يناير لعام 1965، لعائلة متوسطة في محافظة الجيزةن حيث كان والدها يعمل موظف في السكة الحديد.

- سحر حمدي، احترفت التمثيل والفن من خلال عدد من الأعمال، عقب تخرجها من كلية الأداب جامعة القاهرة.

سحر حمدي

- سحر حمدي، بدأت انطلاقتها كراقصة شرقية قبل أن تنتقل إلى التمثيل، حيث شاركت في عدد من الأعمال السينمائية، منها: "أرجوك أعطني هذا الدواء، المشاغبون في نويبع، المشاغبات في السجن.

- وبعد غياب عن الأضواء استمر لسنوات طويلة، عادت سحر حمدي لتقديم إحدى البرامج الدينية.

نجاة الفنانة سحر حمدي من الموت

كشفت شقيقة الراقصة والممثلة المعتزلة سحر حمدي، تفاصيل تعرض شقيقتها لخطأ طبي أثناء خضوعها لعملية جراحية لعلاج انسداد في البطن كاد يودي بحياتها.

وأوضحت شقيقة سحر حمدي، أن شقيقتها بعد العملية أصيبت بتلوث أدى إلى تدهور حالتها الصحية بشكل كبير، مما استدعى نقلها إلى باريس لتلقي العلاج والسيطرة على الفيروس الذي أصابها، لتنجو من الموت بأعجوبة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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