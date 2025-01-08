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بالموسيقى والأغاني، فرقة المصريين تستقبل ضيوف حفل جائزة ساويرس الثقافية (فيديو) - أخبار كلمتك

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بالموسيقى والأغاني، فرقة المصريين تستقبل ضيوف حفل جائزة ساويرس الثقافية (فيديو) - أخبار كلمتك

بالموسيقى والأغاني، فرقة المصريين تستقبل ضيوف حفل جائزة ساويرس الثقافية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 07:10 مساءً - بدأ منذ قليل، توافد ضيوف حفل جائزة ساويرس الثقافية في دورته الـ 20 بالجامعة الأمريكية بالتحرير. 

حفل فرقة المصريين 

وكان في استقبال ضيوف حفل جائزة ساويرس الثقافية، أغاني وموسيقى فرقة المصريين بقيادة الموسيقار الكبير هاني شنودة، حيث قدمت الفرقة عرضًا مميزًا يعيد الحضور إلى أروع محطات الموسيقى المصرية.

جائزة ساويرس الثقافية

وشهدت الدورة العشرين لجائزة ساويرس الثقافية إقبالًا لافتًا، حيث تقدم للمسابقة هذا العام أكثر من 900 عمل في مختلف فروعها، ما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها الجائزة، ومكانتها كمنصة رئيسية تحتضن التنوع الإبداعي وتمنح صوتًا للمبدعين من جميع الأجيال. ويظل هذا الاحتفال السنوي بإعلان الفائزين رسالة تقدير لكل المبدعين، ودعوة متجددة للأجيال الجديدة للإيمان بقوة الكلمة والفن كأدوات فاعلة لتحقيق التغيير وصناعة المستقبل.

 

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وتعد جائزة ساويرس الثقافية أحد أهم برامج مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في دعم جهود التنوير الثقافي وإثراء روح الأمة وبعث نهضتها، حيث أطلقت الجائزة في عام 2005 لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب المصريين بهدف تشجيع الإبداع الفني وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة وتكريم النخبة من قامات الأدباء والكتاب عن أعمالهم الإبداعية في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي والسرديات الأدبية، وأدب الطفل. 

ومنذ انطلاقها وعلى مدار 20 عامًا، شكلت الجائزة قاعدة مثالية لإثراء الحياة الثقافية في مصر، من خلال تتويج العديد من التجارب الإبداعية الحقيقية، كما استطاعت أن تحقق مكانة بارزة بين الجوائز العربية والمحلية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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