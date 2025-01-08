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مشاهير العرب - مواعيد عرض الحلقة 3 و 4 من مسلسل «إقامة جبرية» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مواعيد عرض الحلقة 3 و 4 من مسلسل «إقامة جبرية» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مواعيد عرض الحلقة 3 و 4 من مسلسل «إقامة جبرية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 07:06 مساءً - مسلسل إقامة جبرية.. بمزيج من التشويق والإثارة انتهت أحداث الحلقة الأولى والثانية من مسلسل «إقامة جبرية» من بطولة النجمة هنا الزاهد التي عرضت من خلال منصة WATCH IT الرقمية، خاصة بعدما ينكشف سر قتل سلمى لزوجها خلال جلسة علاجها النفسي من الاكتئاب.

ومع نهاية عرض الحلقة الأولى والثانية من مسلسل «إقامة جبرية»، ازداد بحث الجمهور بشغف كبير حول موعد عرض الحلقة 3 و 4 من مسلسل «إقامة جبرية»، والتي من المفترض انطلاقتها الفترة المقبلة من يناير الجاري، ولهذا توفرها كلمتك للقراء والمتابعين في التقرير التالي.

watch it تواصل الترويج لـ «إقامة جبرية» قبل عرضه بهذا الموعد | فيديو
هنا الزاهد في مسلسل إقامة جبرية

مواعيد عرض مسلسل «إقامة جبرية» الحلقة 3

وفي هذا السياق، يتمكن الجمهور المصري والعربي من متابعة أحداث الحلقة 3 من مسلسل «إقامة جبرية» الأربعاء المقبل الموافق لـ 14 يناير، ومن المتوقع أن تشهد الكثير من الأحداث المشوقة.

مسلسل إقامة جبرية

أحداث الحلقة 1 و 2 لمسلسل «إقامة جبرية»

وشهدت أحداث الحلقة الأولى والثانية من مسلسل «إقامة جبرية» انكشاف سر سلمى «هنا الزاهد»، بعدما تكشف لطبيبتها عايدية التي تلعب دورها الفنانة صابرين، أن زوجها أحمد حاتم لم يكن رحيله نتيجة الانتحار، ولكنها من تسبب في سقوطة من البلكونه، لتحاول عايدة التسجيل لها لتثبت عليها الجريمة، ولكنها تكشف خطتها، لتتصاعد ألحداث في هذا الإطار.

ثراء جبيل
مسلسل إقامة جبرية

أبطال مسلسل إقامة جبرية

والجدير بالذكر أن، بطولة مسلسل إقامة جبرية يشارك بها إلى جانب هنا الزاهد في أولي بطولاتها المطلقة فى الدراما، كلًا من صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد الشرنوبي، جلا هشام، وآخرين من تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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