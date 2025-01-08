مشاهير العرب - غدا.. عرض الحلقة الـ 5 و 6 من مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 07:06 مساءً - مسلسل موضوع عائلي.. بعد قليل تعرض منصة شاهد الحلقة الـ 5 و 6 من مسلسل موضوع عائلي، وينتظر جميع المتابعين في ترقب لعرض الحلقات الجديدة من المسلسل الذي استحوذ على انتباههم خلال الفترة الأخيرة.

مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

وتدور أحداث مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث حول إبراهيم بعد أن تشهد حياته مُتغيراً هاماً، حيث يُصبح جداً لأول مرة، وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.

مواعيد عرض مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

ويأتي موعد عرض مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث بشكل حصري على منصة شاهد VIP ويعرض حلقتين كل يوم خميس في تمام الساعة 11 مساءً.

و عرضت أولى حلقاته يوم الخميس الموافق 26 من ديسمبر الجاري 2024، حيث يُعرض المسلسل بشكل حصري عبر منصة شاهد VIP.

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

ويتكون الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي من 10 حلقات فقط.

أبطال مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

والجدير بالذكر أن بطولة مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث يجسدها ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، سماء إبراهيم، محمد رضوان، طه دسوقي وغيرهم عدد من الفنانين الشباب والكبار، والعمل من إخراج أحمد الجندي، وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال.