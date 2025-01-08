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قيمتها مليون جنيه، تفاصيل جائزة محمد رمضان الجديدة - أخبار كلمتك

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قيمتها مليون جنيه، تفاصيل جائزة محمد رمضان الجديدة - أخبار كلمتك

قيمتها مليون جنيه، تفاصيل جائزة محمد رمضان الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 06:35 مساءً - أعلن النجم محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن جائزة نقدية ضخمة قدرها مليون جنيه لمن يخمن اسم أغنيته المقبلة.

وأطلق رمضان مساء أمس الثلاثاء، مسابقة جديدة عبر حسابه، مؤكدًا فوز 3 من جمهوره وإتاحة الفرصة لـ7 آخرين للفوز، فقال: "سؤال المليون جنيه في 3 كسبوا في بوست إمبارح وباقي لسه 7 هنختار منهم النهارده".

وتابع: "اختار اسم أغنيتي القادمة الصحيح (سهران ع النيل - باقي إيه - هتطيلي - صحابي عزموني)؟! لكل واحد تعليق فقط".

وأكد رمضان أنه سوف يسلم الجوائز بنفسه للفائزين ردًا على الانتقادات التي تلقاها بعد المسابقات السابقة.

الجدل حول مسابقات محمد رمضان

جاء هذا الإعلان بعد جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طرح محمد رمضان لمسابقات بجوائز تتراوح بين 5 إلى 3 ملايين وكل مسابقة جائزتها مختلفة، وشارك عدد كبير في المسابقة حرصوا على التعليق على منشوره محاولين الوصول إلى الإجابة الصحيحة، لكن لم يفوز أحد الامر الذي عرض محمد رمضان لانتقادات حادة من جمهوره مؤكدين أن مسابقته “فنكوش” وهدفها التفاعل على صفحته فقط.

وحقق الفنان محمد رمضان نجاحًا كبيرًا بأحدث أغانيه “أنا البلد” والذي طرحها الأسبوع الماضي على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب، والتي كانت موضوع المسابقة الفائتة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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