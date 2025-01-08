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رسميا، وست هام يقيل مديره الفني الإسباني - أخبار كلمتك

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رسميا، وست هام يقيل مديره الفني الإسباني - أخبار كلمتك

رسميا، وست هام يقيل مديره الفني الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 07:00 مساءً - أعلن نادي وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء، إقالة مدربه الإسباني جوليان لوبيتيجي بعد سوء النتائج وقبوع الفريق اللندني في المركز 14 في الترتيب بعد 20 مباراة.

بيان وست هام بشأن رحيل لوبيتيجي 

وقال وست هام في بيان "النصف الأول من موسم 2024-2025 لم يتماشَ مع طموحات النادي ولذلك اتخذنا إجراءات تتماشى مع أهدافه".

وأضاف:"يود مجلس الإدارة أن يشكر يولن وطاقمه التدريبي على عملهم الشاق خلال فترة وجودهم مع وست هام ويتمنى لهم كل النجاح في المستقبل. عملية تعيين البديل جارية".

وتم تعيين المدرب الإسباني البالغ من العمر 58 عاما في مايو الماضي بعقد لمدة عامين، من أجل تطبيق أسلوب لعب أكثر شمولا في وست هام بعد عدة مواسم من الواقعية تحت قيادة المدرب ديفيد مويز.

ووقع المدرب السابق لمنتخب إسبانيا وريال مدريد وولفرهامبتون واندرارز عقدا لمدة عامين بعد أن رحل مويز عن النادي بالتراضي.

وخرج وست هام من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بخسارته 5-1 أمام ليفربول في سبتمبر الماضي، وتعرض في آخر مباراتين له في الدوري الممتاز لخسارتين متتاليتين أمام ليفربول ومانشستر سيتي، واستقبلت شباكه تسعة أهداف.

جراهام بوتر مرشح لتدريب وست هام 

وذكرت تقارير إعلامية أن جراهام بوتر، المدرب السابق لتشيلسي وبرايتون، يجري محادثات مع إدارة وست هام لخلافة لوبيتيجي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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