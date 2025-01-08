الرياضة - 06:46 - عاجل| رئيس الوزراء: تعيين 72 ألف معلم دفعة واحدة قريبا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 06:46 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين 72 ألف معلم، مرة واحدة، في إطار خطة الحكومة لتطوير منظومة التعليم.

ولفت مدبولي إلى أن الحكومة ستبدأ صرف مستحقات الشركات المصدرة خلال 3 شهور، موضحا أن الصادرات السلعية غير البترولية قد تجاوزت 40 مليار دولار، بفضل المبادرات الكثيرة التي أطلقت الفترة الماضية خاصة قطاع الصناعة، لافتا إلى أن هناك اجتماع خاص ببرنامج الطروحات وقريبا سنعلن البرنامج الزمني التفصيلي لعملية الطرح بما فيها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.