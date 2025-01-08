خلال 10 دقائق، زلزالان عنيفان يضربان إثيوبيا - أخبار كلمتك

خلال 10 دقائق، زلزالان عنيفان يضربان إثيوبيا - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور، انخفاض السبيط والمكرونة - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور، انخفاض السبيط والمكرونة - أخبار كلمتك

كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية" - أخبار كلمتك

كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية" - أخبار كلمتك

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

سعد يلتهم ليلى علوي، إجمالي إيرادات أفلام 2025 بعد أول أسبوع عرض بالسينمات - أخبار كلمتك

سعد يلتهم ليلى علوي، إجمالي إيرادات أفلام 2025 بعد أول أسبوع عرض بالسينمات - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الكانتلوب والبرتقال السكري - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الكانتلوب والبرتقال السكري - أخبار كلمتك

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

ماجد الكدواني في ورطة بسبب رانيا يوسف في أحدث حلقات مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

ماجد الكدواني في ورطة بسبب رانيا يوسف في أحدث حلقات مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

الإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم لشهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم لشهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

8 مليارات جنيه سنويًا، صرف نصف مستحقات المصدرين على مدار 4 سنوات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
8 مليارات جنيه سنويًا، صرف نصف مستحقات المصدرين على مدار 4 سنوات - أخبار كلمتك

8 مليارات جنيه سنويًا، صرف نصف مستحقات المصدرين على مدار 4 سنوات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 07:10 مساءً - خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعلن وزيرا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية عن خطة جديدة لصرف 50% من مستحقات المصدرين المتأخرة، بقيمة 8 مليارات جنيه سنويًا، على مدار 4 سنوات مالية متتالية، تبدأ من العام الحالي.

وأكد الوزيران أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير سيولة نقدية لدعم الشركات المصدرة، مع التأكيد على صرف أول قسط خلال الشهر الجاري. وأوضحا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن آلية شاملة لسداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 60 مليار جنيه.

وأشار البيان إلى أن الحكومة ستعتمد أيضًا على تسوية 50% من المتأخرات بنظام المقاصة مع مديونيات الشركات لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز، في إطار سياسة متكاملة لدعم قطاع التصدير وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.

وأضاف الوزيران أن الحكومة سددت منذ عام 2019 نحو 70 مليار جنيه لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة، وتعمل على إعداد برنامج جديد يبدأ في العام المالي 2025/2026 لدفع جهود زيادة الصادرات ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق