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تسوية 50% من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة - أخبار كلمتك

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تسوية 50% من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة - أخبار كلمتك

تسوية 50% من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 07:10 مساءً - خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أعلن وزيرا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية عن إدخال نظام المقاصة كآلية جديدة لتسوية 50% من المتأخرات المستحقة للمصدرين.

وأوضح الوزيران أن هذه الخطوة تأتي ضمن آلية شاملة لسداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، حيث يتم تسوية نصف المبالغ المستحقة للمصدرين مقابل مديونياتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأشار البيان إلى أن هذه الآلية تهدف إلى توفير سيولة نقدية وتحفيز القطاع التصديري، بجانب صرف 50% من مستحقات الشركات نقدًا على مدار 4 سنوات مالية متتالية بقيمة 8 مليارات جنيه سنويًا، مع صرف أول قسط خلال الشهر الجاري.

وأضاف الوزيران أن الحكومة نجحت منذ عام 2019 وحتى الآن في سداد 70 مليار جنيه من مستحقات أكثر من 2800 شركة مصدرة، وتعمل على وضع برنامج جديد لدعم المصدرين يبدأ من العام المالي 2025/2026 لتعزيز إيرادات الصادرات ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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