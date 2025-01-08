الصحة: نستهدف خفض معدلات الإنجاب والقضاء على عمل الأطفال ببني سويف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 05:16 مساءً - تفقدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان عددا من الوحدات الصحية بمحافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن خطة الوزارة لضمان كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وللاطمئنان على سير العمل بكافة المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بالمتابعة الميدانية المستمرة للمنظومة الصحية.

توافر طبيب طب أسرة ينتدب من اليوم

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير استهلت جولتها بتفقد وحدة طب المنية الجيد التابعة لمركز ببا، حيث تفقدت عيادة ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، ووحدة الأسنان، وغرفة متابعة الطفل والتطعيمات، ووجهت بشكل عاجل بضرورة توافر طبيب طب أسرة ينتدب من اليوم.



وأضاف "عبدالغفار" أن الدكتورة عبلة الألفي حرصت على تفقد الصيدلية، ومخزن الصيدلية واطمأنت على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، واطلعت على كشف المصروفات اليومية للأدوية، كما وجهت برصد أسماء المرضى بالأدوية في دفتر خاص لحين ميكنة الوحدة.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن نائب الوزير تفقدت غرفة قياس ومؤشرات الحياة، وغرفة متابعة الحمل، وعيادة تنظيم الأسرة والمشورة، واطمأنت على توافر وسائل الحمل وتنظيم الأسرة داخل الوحدة.

كما حرصت على تفقد عيادة الصحة العامة وغرفة المبادرات، والتثقيف، ومعمل الدم وغرفة الـ IT، ووجهت بزيادة تنفيذ عدد المبادرات داخل الوحدة، وضرورة ربط الوحدة بالميكنة للحصول على اعتماد الجودة.

وتابع "عبد الغفار" أن نائب الوزير تفقدت خلال جولتها وحدة نزلة حنا التابعة لمركز الفشن، حيث تفقدت وحدة الإسعافات الأولية والطوارئ، وحرصت على التحدث مع إحدى الممرضات للاطمئنان على سير العمل وتذليل أي عقبات أو تحديات، واطلعت على كشوفات الأنيميا للتأكد من النتائج وتبين وجود أنيميا، وسجلات المعايرة الشهرية، ودفتر رعاية الحوامل، كما تفقدت غرفة المشورة، والتطعيمات، ووجهت بضرورة توفير صندوق خاص للألعاب الأطفال.

واستكمل "عبد الغفار" أن الدكتورة عبلة الألفي تفقدت أيضا عيادة الكشف، ووحدة الأسنان، والصيدلية، ونادي المرأة، وأوصت بضرورة توافر طبيب أطفال متخصص داخل الوحدة، كما لاحظت وجود زيادة في المستلزمات الطبية دون حاجة الوحدة إليها وأوصت بتوزيعها على باقي الوحدات، وأشادت بأداء العاملين نادي المرأة.

وتابع "عبد الغفار" أن نائب الوزير في ختام جولتها عقدت اجتماعا مع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والسيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، والدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، وعدد من قيادات المحافظة لوضع خطة عاجلة للتنمية البشرية والسكان وذلك بتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لخفض معدلات الانجاب في بني سويف لـ 2.1، والقضاء على عمالة الأطفال، والتسرب من التعليم، والتقزم، والانيميا، والسمنة، وزواج الأطفال، والبطالة، والأمية، والاهتمام بالحضانات والحد من الولادة القيصرية، والاهتمام بتمكين المرأة، وتدريب الكوادر البشرية لرفع كفائتهم مع التركيز على مركز الفشن، وذلك بحلول عام 2027، واستعرضت خلال الاجتماع الانجازات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية حتى عام 2023 ولوحظ انخفاض ملحوظ في معدل الانجاب بمحافظة بني سويف.

وحرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتورة سماح جاد في نهاية الاجتماع على إهداء الدكتورة عبلة الألفي درع التميز وذلك لمجهوداتها المستمرة في القطاع الصحي.

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