حقيقة هجوم منى فاروق على إمام عاشور بعد احتفاله بالبالونة البيضاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:15 مساءً - تصدرت الفنانة منى فاروق حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة “ستوري” منسوبة إليها وهي تهاجم إمام عاشور نجم النادي الأهلي قائلة: “أنت آخرك بلونة فعلًا” وذلك بعدما أثار الجدل بعد تسجيل هدف الأحمر الثاني في مرمى سموحة، واحتفاله بـ"بالونة بيضاء" قبل أن يقوم بدهسها داخل الملعب.

منى فاروق وإمام عاشور

وبالبحث تبين أن صورة الإستوري المنسوبة إلى الفنانة منى فاروق وهي تهاجم أمام عاشور مزيفة وليس لها أساس من الصحة ومجرد صورة فوتو شوب لجذب المشاهدات عبر عدد من صفحات الفيس بوك.

إمام عاشور يثير الجدل

وأثار إمام عاشور لاعب النادي الأهلي حالة من الجدل، بعد تسجيل هدف الأحمر الثاني في مرمى سموحة، واحتفاله بـ"بالونة بيضاء" قبل أن يقوم بدهسها داخل الملعب.

وانتقد البعض احتفال إمام عاشور حيث اعتبروه استفزازا لناديه الأسبق نادي الزمالك وجماهيره خاصة أنه تعمد الاحتفال ببالونة لونها أبيض.



فيما ربط البعض الآخر الاحتفال باحتفال العديد من النجوم حول العالم، وأبرزهم علي البليهي لاعب الهلال والمنتخب السعودي الذي كرر ذلك الاحتفال في أكثر من مناسبة

سجل إمام عاشور هذا الموسم هدفين وصنع 3 أهداف، كما أحرز أول أهدافه بالدوري هذا الموسم.

وقال أيمن يونس لاعب نادي الزمالك السابق عبر قناة أون تايم سبورتس: احتفال إمام عاشور بالبالونة البيضاء غير مقبول، كيف يفكر بهذا الشكل، وكيف (يلاعب السوشيال ميديا)، وما فعله خارج عن إطار النادي الأهلي، وما حدث تصرفات غير مقبولة من إمام عاشور ولا بد أن يُراجع تصرفاته، ولجنة المسابقات بالتأكيد سيكون لها قرار، ولا بد من المحافظة على العلاقات ونركز في الملعب ولا يكون اهتمامك (السوشيال ميديا).

من جهته انتقد أيضا أسامة حسني لاعب الأهلي السابق تصرف إمام عاشور عبر قناة النادي الأهلي وقال: اللي قدامنا ده احتفال امام عاشور بعد إحرازه هدف التقدم التاني للنادي الأهلي ومثل هذه الإحتفالات انا مبحبهاش، إمام عاشور لعيب كبير والنهارده هو رجل المباراة.

وأكمل: نصيحتي لإمام عاشور دايمًا ركز في الملعب عايز ترد علي أي حد بينتقدك أي حد بيرد عليك متشغلش بالك خارج الملعب دايمًا ركز في الملعب.

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