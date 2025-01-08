أهلي 2005 يفوز على الاتحاد بهدف في دوري الجمهورية للشباب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 08:00 مساءً - فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 خارج ملعبه على الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأربعاء بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري الجمهورية للشباب.

جاء هدف فوز الأهلي على أصحاب الأرض خلال الشوط الأول من اللقاء عن طريق محمد أحمد شيبا، بعدما استقبل عرضية محمد رأفت من ركلة حرة، بتسديدة مباشرة بباطن القدم في شباك الاتحاد.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2005 رصيده إلى 31 نقطة من الفوز في 9 مباريات والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراتين، وخسارة مباراة واحدة، حيث فاز على إنبي 2 - 1، وعلى القناة 3 - 0، وعلى غزل المحلة بنفس النتيجة، وخسر أمام سموحة 0 - 1، وفاز على طلائع الجيش 4 - 0، وعلى الزمالك 1 - 0، وتعادل مع فاركو سلبيًا وفاز عليه بركلات الترجيح 3 - 2، وفاز على الجونة 4 - 1، وعلى النجوم 3 - 2، وتعادل مع مودرن سبورت 1 - 1، وفاز عليه بركلات الترجيح 4 - 3، وفاز على بتروجت 4 - 0، وعلى الاتحاد 1 - صفر، مسجلًا 26 هدفًا مقابل 5 في مرماه.

الجهاز الفني لفريق الأهلي 2005

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من عبد الحميد حسن مديرًا فنيًا، ومحمد نجيب مدربًا عامًا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، ومحمد حمدي طبيب الفريق، والحفني عبد المقصود مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

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