منتخب كرة اليد يتأخر أمام النرويج في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 08:00 مساءً - كرة اليد، تأخر المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور، أمام نظيره منتخب النرويج بنتيجة (15-17)، في الشوط الأول من المباراة الودية المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات البطولة الدولية المقامة حاليا بإسبانيا، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم.

واختار الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر 20 لاعبا في معسكر إسبانيا والذي سيتم الاختيار منهم قائمة بطولة العالم.

قائمة منتخب مصر في معسكر إسبانيا

ضمت القائمة 20 لاعبًا، وهم:

حراس المرمى

كريم هنداوي (الزمالك)

محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

عبد الرحمن حُميد (الأهلي)

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)

بلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب

أحمد خيري (الأهلي)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)

محمد لاشين (الأهلي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة

إبراهيم المصري (الأهلي)

أحمد عادل (الأهلي)

خالد وليد (بشيكتاش التركي)

ياسر سيف (الأهلي).

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