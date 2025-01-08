ريال مدريد يطالب بإقالة لجنة حكام الدوري الإسباني بسبب هانز فليك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 08:00 مساءً - شهدت الساعات الماضية جدلا واسعا في الدوري الإسباني، بعد إعلان نادي ريال مدريد استياءه من اعتراف لويس ميدينا كانتاليخو، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني، بأن طرد هانز فليك مدرب برشلونة لم يكن صحيحًا.

وكان برشلونة متصدرا لـ الدوري الإسباني منذ الجولة الأولى حتى ديسمبر الماضي، قبل أن يخطف الصدارة ريال مدريد مع منافسة أتلتيكو مدريد، وسط أخطاء تحكيمية جعلت إعلام الناديين يهاجم لجنة التحكيم.

وأكدت إذاعة "ريليفو" الإسبانية، غضب نادي ريال مدريد بشأن اعتراف لويس ميدينا كانتاليخو، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني، بأن طرد هانز فليك لم يكن صحيحًا، وأن الحكم اليخاندرو مونييز رويز أخطأ في طرد فليك الذي كان يعترض على قراراته في المباراة التي تعادل خلالها برشلونة 2-2، بملعب بينيتو فيامارين.

وغاب فليك عن مباراتي ليجانيس وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني خلال شهر ديسمبر، وخسر برشلونة المباراتين، ليفقد الصدارة.

وأضاف تقارير إسبانية، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد سيجتمع بـ رافا لوزان رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم المنتخب حديثًا، ليطالبه بإقالة لجنة الحكام برئاسة لويس ميدينا كانتاليخو.

ويرى نادي ريال مدريد بأن كانتاليخو غير مسئول، وتصريحاته تثير الجدل كما هو الحال لـ مسؤول تقنية الـVAR، كلوس جوميز.

فيما أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الميرنجي الخاصة ببطولة كأس السوبر الإسباني التي ستنطلق، اليوم الأربعاء، ويقام في ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ريال مدريد يواجه مايوركا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

ويلعب ريال مدريد ضد ريال مايوركا، يوم الخميس المقبل، في الدور نصف النهائي، ويصعد الفائز إلى النهائي لمواجهة المتأهل من مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو التي ستقام اليوم الأربعاء.

عودة ألابا بعد غياب طويل

وشهدت اختيارات أنشيلوتي عودة المدافع ديفيد ألابا عقب تعافيه من الإصابة.

قائمة ريال مدريد لكأس السوبر الإسباني

وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة، كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين، فران جونزاليس

خط الدفاع: ألابا، لوكاس فاسكيز، جارسيا، روديجر، ميندي، أسينسيو، لورينزو، دييجو أجوادو

خط الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو جويس، إندريك، إبراهيم دياز، يانديز.

يذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 43 نقطة من 19 مباراة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد، الذي خاض 18 مواجهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.