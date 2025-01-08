مشاهير العرب - داليا مصطفى تكشف حقيقة طلاقها من شريف سلامة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 11:21 صباحاً - انتشرت شائعات في الفترة الماضية، تفيد بـ طلاق داليا مصطفى وشريف سلامة، الذي يعدان من أشهر الثنائيات المتواجدة في الوسط الفني، وكشفت الفنانة داليا مصطفى حقيقة الأمور.

حقيقة طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى

وخرجت داليا مصطفى لتضع حد لتلك الشائعات المتداولة، عبر فيديو نشر عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ترد فيه على سؤال أحد متابعيها والذي كان: «هو أنت طلبت الطلاق من شريف؟.

وردت الفنانة داليا مصطفى على السؤال قائلة: «أنا هسألكم.. مبدئيًا ده محصلش، أنا لا يمكن أطلب الطلاق من شريف، فيه ست مصرية أصيلة، تفضل مع جوزها 21 سنة، وتطلب منه الطلاق؟ أنا عندي منه سلمى وسليم.

وأكدت داليا على نفي هذه الشائعات، قائلة: «أنا لا يمكن أطلب الطلاق من شريف أبدًا. أنا حتى استغربت! زمايلي أنفسهم يسألونني سؤالا زي ده، بقابل صحابي بيسألونني سؤالا زي ده، والله يا جماعة ما طلبت الطلاق من شريف سلامة، صدقوني!.

طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى

وبدأت الشائعات بعد ظهور شريف سلامة منفردًا في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، دون أن ترافقه داليا، مما أثار هذا الغياب موجة من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تكهنت بعض الصفحات بوجود خلافات بين الزوجين وصلت إلى الطلاق.

ولم يعلق أحد من الطرفين سواء بالنفي أو بتأكيد حالة الطلاق، خاصة أن الثنائي شريف سلامة وداليا مصطفى لا يتحدثا في الإعلام كثيرا، ومنغلقين على حياتهما الشخصية بشكل كبير.

انفصال شريف سلامة وداليا مصطفى

ومن جانبها أكدت الفنانة منال سلامة، شقيقة شريف سلامة، أن الشائعات لا أساس لها من الصحة، موضحة أن غياب داليا عن المناسبة الفنية كان بسبب ارتباطها بتصوير عمل فني خارج البلاد.

وقالت منال: «إحنا فنانين وحياتنا مشغولة، شريف حضر الحفلة لوحده لأن داليا كانت مسافرة، والكلام ده يضايقنا ويضايق ولادنا. العلاقة بينهما مستقرة جدًا».

شريف سلامة وداليا مصطفى

ويذكر أن الثنائي داليا مصطفى وشريف سلامة كان قد جمعهما قبل زواجهما عام 2004 قصة حب خلال دراستهما الجامعية بالمعهد والتي بدأت بزمالة منذ السنة الأولى بالمعهد ثم تحولت الزمالة إلى قصة حب في السنة الثانية انتهت بخطبتهما في السنة الرابعة وزواجهما بعد التخرج.