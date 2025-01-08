جيسون موموا ينشر فيديو لسيناريو فيلم SuperGirl - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 11:40 صباحاً - Supergirl، نشر الممثل جيسون موموا، مقطع فيديو قصير، يرصد قراءته لسيناريو فيلم Supergirl، الذي تعاقد عليه مؤخرًا.

ويجسد جيسون مووا، شخصية "لوبو" في فيلم "Supergirl: Woman of Tomorrow".

بداية تصوير فيلم Supergirl: Woman of Tomorrow

وقررت الشركة بدء التصوير الفعلي لفيلم Supergirl: Woman of Tomorrow، من بطولة ميلي ألكوك في بداية 2025 في المملكة المتحدة.

كما قررت شركة الإنتاج الشهيرة، أن يُعرض الفيلم في صالات السينما، بتاريخ 26 يونيو 2026.

جيمس غان عن اختياره لـ ميلي آلكوك في دور Supergirl: ممثلة شابة وموهوبة

وكشف المخرج، جيمس جان، عن سبب اختياره للممثلة الشابة، ميلي آلكوك، لتجسيد دور Supergirl، في عالم DC.

وقال جميس جان في تصريحات صحفية: “ميلي ممثلة شابة، وموهوبة، وأنا متحمس جدًا لكونها جزء من عالم DCU، نعم لقد شاهدتها لأول مرة في HOTD، لكني ذُهلت عند رؤيتها في تجارب الأداء الخاصة بسوبرجيرل، جسدت ميلي شخصية، كارا بشكل مطابق لخيال توم كينغ، وبيلكيس إيفلي، وآنا نوجيرا.. انها الاختيار الصحيح لذلك الدور”.

رسميًّا.. اختيار ميلي آلكوك لشخصية Supergirl في عالم DCU

أعلنت استديوهات دي سي، للأبطال الخارفيين، عن اختيار الممثلة الشابة ميلي آلكوك، لتجسد شخصية Supergirl - سوبرجيرل، في عالم DCU الجديد.

وكشفت الاستديوهات السينمائية، أن أول ظهور لـ ميلي آلكوك، سيكون ضمن أحداث فيلم Superman.

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