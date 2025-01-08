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بلينكن: نعمل على وقف إطلاق النار بغزة قبل نهاية ولاية بايدن - أخبار كلمتك

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بلينكن: نعمل على وقف إطلاق النار بغزة قبل نهاية ولاية بايدن - أخبار كلمتك

بلينكن: نعمل على وقف إطلاق النار بغزة قبل نهاية ولاية بايدن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 07:50 مساءً - قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن الأطراف أصبحت قريبة من اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

بلينكن يلمح لاتفاق وقف اطلاق  النار بغزة

وأضاف بلينكن في تصريح له من باريس: "نأمل أن نتمكن من إنجازه في الوقت المتبقي لإدارة الرئيس بايدن"، وفق "رويترز".

يأتي تصريح بلينكن في الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل العثور على جثة أحد المواطنين من البدو في أحد أنفاق مدينة رفح.

تزايد الضغوط علي حكومة الاحتلال لوقف إطلاق النار بغزة

 

وتتزايد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية من أجل التوصل بأي طريقة إلى صيغة تنهي الحرب وتعيد الرهائن الإسرائيليين.

وكشف موقع "والا" العبري عن توقعات بأن يتوجه المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف الليلة إلى الدوحة للانضمام لمحادثات صفقة التبادل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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