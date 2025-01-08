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الرياضة - 07:06 - عاجل.. توجيهات رئاسية بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:06 - عاجل.. توجيهات رئاسية بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:06 - عاجل.. توجيهات رئاسية بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 07:06 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يوجد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية سيتم الانتهاء منها قريبًا.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك نقاش مع وزير المالية لحزمة اجتماعية لدعم المواطنين بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن عودة عمل حقول النفط يوفر مليار ونصف مليار دولار للسته أشهر المقبلة، لافتا إلى أن تم توفير هذا الرقم من فاتورة دعم الطاقة والمنتجات البترولية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مع عودة انتاج حقول الغاز لمعدلتها نتوقع توفير نحو مليار ونصف مليار دولار خلال ستة أشهر المقبلة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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