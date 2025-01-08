الحكومة تعلن: أول قسط للمصدرين يُصرف خلال الشهر الجاري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 07:10 مساءً - أعلن وزيرا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، بدء صرف أول قسط من مستحقات المصدرين المتأخرة خلال الشهر الجاري، في إطار آلية جديدة لسداد المستحقات بقيمة إجمالية تصل إلى 60 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عُقد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الوزيران أنه سيتم صرف 50% من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بقيمة 8 مليارات جنيه سنويًا، لتكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها سداد مستحقات المصدرين للعام المالي 2024/2025 خلال نفس العام.

وأشار البيان إلى أن الآلية تشمل أيضًا تسوية 50% من المتأخرات بنظام المقاصة مع مديونيات المصدرين لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح الوزيران أن الحكومة نجحت في سداد 70 مليار جنيه من المتأخرات لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة منذ عام 2019 وحتى الآن، مع التأكيد على العمل على وضع برنامج جديد وطموح لدعم المصدرين بداية من العام المالي 2025/2026 لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة قيمتها المضافة.

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