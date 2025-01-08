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الحكومة تعلن: أول قسط للمصدرين يُصرف خلال الشهر الجاري - أخبار كلمتك

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الحكومة تعلن: أول قسط للمصدرين يُصرف خلال الشهر الجاري - أخبار كلمتك

الحكومة تعلن: أول قسط للمصدرين يُصرف خلال الشهر الجاري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 07:10 مساءً - أعلن وزيرا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، بدء صرف أول قسط من مستحقات المصدرين المتأخرة خلال الشهر الجاري، في إطار آلية جديدة لسداد المستحقات بقيمة إجمالية تصل إلى 60 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عُقد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الوزيران أنه سيتم صرف 50% من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بقيمة 8 مليارات جنيه سنويًا، لتكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها سداد مستحقات المصدرين للعام المالي 2024/2025 خلال نفس العام.

وأشار البيان إلى أن الآلية تشمل أيضًا تسوية 50% من المتأخرات بنظام المقاصة مع مديونيات المصدرين لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح الوزيران أن الحكومة نجحت في سداد 70 مليار جنيه من المتأخرات لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة منذ عام 2019 وحتى الآن، مع التأكيد على العمل على وضع برنامج جديد وطموح لدعم المصدرين بداية من العام المالي 2025/2026 لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة قيمتها المضافة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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