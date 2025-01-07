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الصحفية غدير الشرعبي تكسف اخر مستجدات قاتل والدها - أخبار كلمتك

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الصحفية غدير الشرعبي تكسف اخر مستجدات قاتل والدها - أخبار كلمتك

الصحفية غدير الشرعبي تكسف اخر مستجدات قاتل والدها - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 12:12 صباحاً - كلمتك/خاص:

قالت الصحفية غدير الشرعبي:على الدولة أن تُثبت أنها متحملة مسؤولية المواطن وحمايته وإعطائه حقه من العيش بـ كرامة وآمان،الأيام تنجر خلف بعضها ،القاتل وليد شلعه  حُر طليق
واضافت:ووالدي الشريف في الثلاجةأين الدولة؟أين الرجولة من نساء سُلب لهن الظهر والسند
واختتمت:أين ضمائر العباد من تيتيم عائلة بأكملها،أين قبيلة دولة بأكملها بكل قُراها؟!أين وليد شلعه يا دولة!!!!

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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