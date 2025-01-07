الصحفية غدير الشرعبي تكسف اخر مستجدات قاتل والدها - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 12:12 صباحاً - كلمتك/خاص:
قالت الصحفية غدير الشرعبي:على الدولة أن تُثبت أنها متحملة مسؤولية المواطن وحمايته وإعطائه حقه من العيش بـ كرامة وآمان،الأيام تنجر خلف بعضها ،القاتل وليد شلعه حُر طليق
قالت الصحفية غدير الشرعبي:على الدولة أن تُثبت أنها متحملة مسؤولية المواطن وحمايته وإعطائه حقه من العيش بـ كرامة وآمان،الأيام تنجر خلف بعضها ،القاتل وليد شلعه حُر طليق
واضافت:ووالدي الشريف في الثلاجةأين الدولة؟أين الرجولة من نساء سُلب لهن الظهر والسند
واختتمت:أين ضمائر العباد من تيتيم عائلة بأكملها،أين قبيلة دولة بأكملها بكل قُراها؟!أين وليد شلعه يا دولة!!!!
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