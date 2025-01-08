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بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

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بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 04:40 صباحاً - قتل جندي إسرائيلي أثناء المعارك في غزة، الثلاثاء، عقب مقتل جنديين آخرين، الإثنين، حسبما أعلن جيش الاحتلال.

والجندي القتيل الثلاثاء رقيب أول، بينما قتل الإثنين نقيب ورائد في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب إحصاءات إسرائيلية، يرتفع بذلك عدد القتلى بين الجنود منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة إلى 398.

وحتى الآن تتعثر كل المحاولات الهادفة إلى التوصل لاتفاق يوقف حرب غزة، وتتبادل إسرائيل وحركة حماس الاتهامات بشأن المسؤولية عن عرقلة المفاوضات

ومساء الثلاثاء استشهد 25 فلسطينيًّا من بينهم 7 أطفال، في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس وجباليا البلد، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفسلطينية (وفا).

وذكرت الوكالة أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 45885 شهيدا وأكثر من 109 آلاف جريح.

وتعد هذه الحصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم، وفق "وفا".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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