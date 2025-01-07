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فرض رقم خرافي كرسوم للبطاقة الشخصية الذكية - أخبار كلمتك

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فرض رقم خرافي كرسوم للبطاقة الشخصية الذكية - أخبار كلمتك

فرض رقم خرافي كرسوم للبطاقة الشخصية الذكية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:37 مساءً - كلمتك/خاص:

شكا مغتربون يمنيون في السعودية من فرض رسوم كبيرة لاستخراج البطاقة الذكية.
وقال مغتربون لكريتر سكاي:رسوم اصدار البطاقة الذكية  في السفاره اليمنية بجدة 350 ريال سعودي
واضافوا:هل هذا المبلغ قانوني صادر من وزارة الماليه ام مثله مثل رسوم اصدار الجواز  البالغ 400 ريال سعودي .

واختتموا:والتي اعلن جهاز الرقابة والمحاسبة انها غير قانونيه ولاتورد إلى خزينة الدولة..

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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