فرض رقم خرافي كرسوم للبطاقة الشخصية الذكية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:37 مساءً - كلمتك/خاص:
شكا مغتربون يمنيون في السعودية من فرض رسوم كبيرة لاستخراج البطاقة الذكية.
شكا مغتربون يمنيون في السعودية من فرض رسوم كبيرة لاستخراج البطاقة الذكية.
وقال مغتربون لكريتر سكاي:رسوم اصدار البطاقة الذكية في السفاره اليمنية بجدة 350 ريال سعودي
واضافوا:هل هذا المبلغ قانوني صادر من وزارة الماليه ام مثله مثل رسوم اصدار الجواز البالغ 400 ريال سعودي .
واختتموا:والتي اعلن جهاز الرقابة والمحاسبة انها غير قانونيه ولاتورد إلى خزينة الدولة..
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