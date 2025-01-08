اسرة تبعث مناشدة عاجلة لاهل عدن - أخبار كلمتك

ناشدت أسرة متعففة، بالعاصمة عدن، أهل الخير، لمساعدتهم في علاج أبنتهم، التي تعاني من ورم في الدماغ، وتحتاج إلى عملية عاجلة وبإسرع وقت ممكن، وتكاليف العملية الكبير والذي يفوق قدرتهم وضيق الوقت يجعلان من الأسرة عاجزة لمواجهة تكاليف العملية، حيث أشار الأطباء بسرعة إجراء العملية بإسرع وقت ممكن، وإزالة هذا الورم، مالم فإن التورم سينفجر داخل الدماغ مما سيؤدي إلى وفاتها لاقدر الله.

نرفع هذه المناشدة لأهل الخير للمساعدة.. وهذا رقم حساب الأسرة بالكريمي ( 3140994145 ), للتواصل والمساعدة على رقم الهاتف: 779417935