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اسرة تبعث مناشدة عاجلة لاهل عدن - أخبار كلمتك

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اسرة تبعث مناشدة عاجلة لاهل عدن - أخبار كلمتك

اسرة تبعث مناشدة عاجلة لاهل عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 8 يناير 2025 10:37 صباحاً - كلمتك/خاص:

ناشدت أسرة متعففة، بالعاصمة عدن، أهل الخير، لمساعدتهم في علاج أبنتهم، التي تعاني من ورم في الدماغ، وتحتاج إلى عملية عاجلة وبإسرع وقت ممكن، وتكاليف العملية الكبير والذي يفوق قدرتهم وضيق الوقت يجعلان من الأسرة عاجزة لمواجهة تكاليف العملية، حيث أشار الأطباء بسرعة إجراء العملية بإسرع وقت ممكن، وإزالة هذا الورم، مالم فإن التورم سينفجر داخل الدماغ مما سيؤدي إلى وفاتها لاقدر الله.

نرفع هذه المناشدة لأهل الخير للمساعدة.. وهذا رقم حساب الأسرة بالكريمي ( 3140994145 ), للتواصل والمساعدة على رقم الهاتف: 779417935

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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