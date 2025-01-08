الكشف عن محاولة تمييع قضية مقتل والد الصحفية غدير الشرعبي - أخبار كلمتك

قال الناشط رامز المقطري:لو حبستم الف في ذمة قضية المغدور الحاج سيف الشرعبي والد غدير الشرعبي ما بيفيد بشي وأول ما يوصلو النيابه بتفرج عنهم .
واضاف:الجميع يطالب بالقاتل نفسة الذي نعلم كلنا الان مكانة ونشوف الجيش وقياداته بكلها عاجزين عليه بيض الله وجوه الأمن ما قصروش طبعاً المشكلة الان في قيادات الجيش الذي تقف حاجز منيع بين العدالة والمجرم
واختتم:يعلمو كلهم موقعه والأغلب قادرين علية لكن مشكلتنا ان الضحية رجل بسيط مش شيخ ولا شخصية بعدة قبيلة كبيرة بتحرك رجال أسرة بسيطة استنجدت بكل القيادات والمجتمع لإنصافها وللأسف مازال قاتل والدهم محمي من قبل ارذل القوم .
0 تعليق