الرياضة - 09:16 - مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر في كأس الرابطة الإنجليزية اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 09:16 مساءً - بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025، حيث يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفا ثقيلا مساء اليوم الأربعاء على توتنهام، في نصف نهائي كأس كاراباو، في إحدى المواجهات الجماهيرية القوية في الكرة الإنجليزية.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية بث مباشر

وجاء تأهل ليفربول بتغلبه في دور الثمانية على ساوثهامبتون بثنائية مقابل هدف، بينما عبر توتنهام إلى المربع الذهبي للبطولة المحلية بفوزه المثير على مانشستر يونايتد 4/3.

ومن المنتظر أن يعتمد أرني سلوت، مدرب ليفربول، على ذخيرة البدلاء ضمن التشكيل الأساسي الذي سيؤدي به موقعة توتنهام، وبالتالي غياب عدد من اللاعبين الذين يمثلون القوام الأساسي والقوة الضاربة للريدز، مثل: محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني والجناح الأسطوري للشياطين الحمر.

وبالتالي فإن تشكيلة الريدز من المنتظر أن تضم: أليسون بيكر في حراسة المرمى، وأندرو روبيرتسون وفيرجيل فان دايك وإبراهيما كوناتيه وألكسندر أرنولد رباعي خط الدفاع، وأليكسيس ماك أليستر وريان جرافنبرج ودومينيك سوبوسلاي ثلاثي متوسط الميدان الدفاعي، ولويس دياز وداروين نوينز وديوجو جوتا الثلاثي الهجومي.

وفي المقابل فإن تشكيل توتنهام من المنتظر أن يضم: في حراسة المرمى براندون أوستون - في خط الدفاع بيدرو بورو - دراجوشين - آرشي جراي - سبينس - في خط الوسط بيسوما - بينتانكور - جايمس ماديسون -وفي خط الهجوم سون هيونج مين - دومنيك سولانكي - جونسون.

بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية

يقدم موقع الأسبوع خدمة خاصة لمتابعيه، تتمثل في بث مباشر مباراة ليفربول ضد توتنهام، المقرر لها مساء اليوم في نصف نهائي كأس كاراباو، في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.