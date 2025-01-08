أسعار السمك اليوم في سوق العبور، انخفاض السبيط والمكرونة - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور، انخفاض السبيط والمكرونة - أخبار كلمتك

كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية" - أخبار كلمتك

كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية" - أخبار كلمتك

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

سعد يلتهم ليلى علوي، إجمالي إيرادات أفلام 2025 بعد أول أسبوع عرض بالسينمات - أخبار كلمتك

سعد يلتهم ليلى علوي، إجمالي إيرادات أفلام 2025 بعد أول أسبوع عرض بالسينمات - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الكانتلوب والبرتقال السكري - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الكانتلوب والبرتقال السكري - أخبار كلمتك

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

ماجد الكدواني في ورطة بسبب رانيا يوسف في أحدث حلقات مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

ماجد الكدواني في ورطة بسبب رانيا يوسف في أحدث حلقات مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

الإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم لشهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم لشهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

غارات أمريكية بريطانية على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي عمران والحديدة - أخبار كلمتك

غارات أمريكية بريطانية على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي عمران والحديدة - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

لميس الحديدي وأكرم حسني أبرز نجوم حفل أنغام - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
لميس الحديدي وأكرم حسني أبرز نجوم حفل أنغام - أخبار كلمتك

لميس الحديدي وأكرم حسني أبرز نجوم حفل أنغام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 09:10 مساءً - انطلق منذ قليل، حفل الفنانة أنغام؛ للاحتفال بنجاح ألبومها الجديد "تيجي نسيب" في أحد المولات الكبرى بمدينة الشيخ زايد.


وكان أول الحضور الإعلامية لميس الحديدي، والفنان أكرم حسني، والشاعر أمير طعيمة وزوجته والموزع الموسيقي حسن الشافعي.

 

ألبوم أنغام “تيجي نسيب” 
 

على الجانب الأخر، كان  الفنان أكرم حسنى قد نشر مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يكشف فيه عن برومو أغنية “تيجى نسيب” للمطربة أنغام.

 

وعلق أكرم حسنى على الفيديو قائلا: “في فنان وفي فنان استثنائي.. وفي أنغام”.

 

أغنية “تيجي نسيب" من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا.

 

وتعاونت أنغام، في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي ألف كلمات أغنيتين "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها" من ألحان إيهاب عبدالواحد ومن توزيع نادر حمدي، في حين تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بأربع أغنيات، وهي: "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب".

 

وضم الألبوم 12 أغنية هما: وبقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان بريء، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق