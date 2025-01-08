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جندي في تعز يطلق مبادرة طيبة من خلال هذا الأمر - أخبار كلمتك

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جندي في تعز يطلق مبادرة طيبة من خلال هذا الأمر - أخبار كلمتك

جندي في تعز يطلق مبادرة طيبة من خلال هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 8 يناير 2025 08:42 صباحاً - كلمتك/ خاص

أطلق الجندي غمدان احمد محمد أحد افراد النجدة في تعز مبادرة إنسانية طيبة  

و رغم إعاقته وكونه جريح ومستأجر منزله إيجار الا انه سخر سيارته لخدمة الناس
بالمجان وخاصة الحالات المرضية .

وقال مواطنون في تعز أن هذا الجندي يحمل إنسانية افتقرتها الجهات المسؤولة وايضاً كثير من الناس

للتواصل معه على هذه الأرقام:  780947977، 739653877

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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