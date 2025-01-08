وجهت الصحفية غدير الشرعبي مناشدة هامة لجميع فئات الشعب بالتحرك والوقوف لجانبها للمطالبة بالقبض على قاتل والدها.
وقالت غدير الشرعبي:لكل رجل شريف حُر،
ولكل إمرأة أصيلة حُره،
غداً لقائنا للمطالبة بإسراع القبض على القاتل وليد شلعه والقصاص منه..
واضافت:سيتم تنفيذ وقفة احتجاجية امام مبنى محافظة تعز الساعة التاسعة صباح الاربعاء.
غدير الشرعبي تدعو الشعب اليمني لهذا الامر اليوم - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 8 يناير 2025 01:09 صباحاً - كلمتك/خاص:
وجهت الصحفية غدير الشرعبي مناشدة هامة لجميع فئات الشعب بالتحرك والوقوف لجانبها للمطالبة بالقبض على قاتل والدها.
وجهت الصحفية غدير الشرعبي مناشدة هامة لجميع فئات الشعب بالتحرك والوقوف لجانبها للمطالبة بالقبض على قاتل والدها.
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