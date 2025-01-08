اشار تقرير المركز الوطني لمكافحة الايدز بتعز إلى أن عدد الحالات المصابة بالإيدز في محافظة تعز تشكل حوالي 23 % من إجمالي عدد الإصابات في اليمن.
واطلق ناشطون تحذيرات هامة جاء فيها:
لا تتردد في إجراء فحوصات فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)٬ فهناك مراكز طبية ومستشفيات تجري هذا الفحص بشكل سري ومجاني.
طرق انتقال المرض:- العلاقة الجنسية مع شخص مصاب.- نقل الدم الملوث بالفيروس لشخص سليم.- استخدام أدوات ملوثة بفيروس الإيدز مثل أدوات المجارحة وشفرات الحلاقة.- انتقال الفيروس من الأم المصابة لطفلها أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة
لمعلوماتك:- العلاج المبكر للمصابين بفيروس نقص المناعة بالمواظبة على أخذ مضادات الفيروسات القهقرية يؤدي إلى حمل فيروسي غير قابل للكشف، مما يمنع نقل الفيروس للآخرين
عقب انتشار فيروس الايدز باكبر محافظة يمنية اطلاق اول تحذيرات هامة - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 8 يناير 2025 12:14 صباحاً - كلمتك/خاص:
اشار تقرير المركز الوطني لمكافحة الايدز بتعز إلى أن عدد الحالات المصابة بالإيدز في محافظة تعز تشكل حوالي 23 % من إجمالي عدد الإصابات في اليمن.
اشار تقرير المركز الوطني لمكافحة الايدز بتعز إلى أن عدد الحالات المصابة بالإيدز في محافظة تعز تشكل حوالي 23 % من إجمالي عدد الإصابات في اليمن.
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