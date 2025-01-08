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مع فتح باب التقديم، الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية - أخبار كلمتك

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مع فتح باب التقديم، الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية - أخبار كلمتك

مع فتح باب التقديم، الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 08:10 مساءً - فتحت الجامعات الخاصة والأهلية باب التقديم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بهما للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات عبر مواقعها، أو من خلال مقر الجامعة. 

الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الثانوية العامة والأزهر

 

الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل التعلم الإلكتروني الفرنسية المنصورة الجديدة 
الطب البشرى 
79 %

طب الأسنان 
77 %

العلاج الطبيعى 
75 %

الصيدلة 
71 %

طب بيطرى 
67 %

الهندسة 
68 %

علوم الحاسب 
60 %


التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق والقانون والتمريض والآثار والعلوم السينمائية والسويدى التكنولوجية. 

53 %

فيما عدا جامعة (6 أكتوبر – مصر للعلوم والتكنولوجيا – أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب – مصر الدولية) 55%. 

جامعة الجلالة العلمين 
الطب البشرى 
76 %

طب الأسنان 
75 %

العلاج الطبيعى 
74 %

الصيدلة 
70 %

الهندسة 
66 %

علوم الحاسب 
60 %


التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق والقانون والتمريض والآثار والعلوم السينمائية والسويدى التكنولوجية 53%.


فيما عدا جامعة (6 أكتوبر – مصر للعلوم والتكنولوجيا – أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب – مصر الدولية) 55%. 

جامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية
الطب البشرى 
74 %

طب الأسنان 
73 %

العلاج الطبيعى 
72 %

الصيدلة 
68 %

طب بيطرى 
65 %

الهندسة 
65 %

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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