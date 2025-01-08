مروة أمين تطرح أغنية جديدة بعنوان "فترة وعدت" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 08:10 مساءً - طرحت المطربة مروة أمين أحدث أغانيها التي تحمل اسم "فترة وعدت" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة.

وتعد "فترة وعدت" أول الأغاني التي تطرحها مروة أمين العام الجاري تزامنا مع الاحتفالات بقدوم العام الميلادي الجديد.

وتتعاون مروة في أغنية "فترة وعدت" مع الشاعر الغنائي أدهم معتز، والملحن عبدالرحمن فهد، توزيع مكس وديجيتال ماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام، قيادة وتريات أحمد حسن فكري، جيتارات أحمد حسين، كلارنيت حموسو، مدير تصوير ياسر فريد والفيديو كليب من إخراج محمد صابر.

وظهرت مروة أمين في كليب أغنية "فترة وعدت" بلمسات الماكيرة أمنية سعودي، ومصفف الشعر چو سليمان.

وتقول كلمات أغنية "فترة وعدت"

فترة وعدت.. وحاجات جدت..

‏‎نسيانك حاجة واتفرضت..

‏‎١٠٠ سكة وسكة اتفتحلي..

‏‎من بعد ما سكتنا اتسدت..

‏‎و ب رغم ان الاحساس نعمة..

‏‎احساس بي حبك كان اعمى..

‏‎و انا عمري ما هنسى زمان لما..

‏‎حكايتنا على ايديك اتهدت..

‏‎لكن عادي خلاص مش فارقة..

‏‎زي الدنيا ما جابت.. ودت...

‏‎

اديتك اكتر من فرصة..

عديتلك اللي مايتعداش..

اتفرج شوفني وانا بقسى..

قسوتي لسة انت ماتعرفهاش..

مابقاش متبقيلك إحساس..

‏‎خليتك هامش.. مش متشاف..

‏‎هتحاول تعرف بعدي ف ناس..

‏‎و هترجع تشتاقلي.. وهتخاف..

و ب رغم ان الاحساس نعمة..

‏‎احساس بي حبك كان اعمى..

‏‎و انا عمري ما هنسى زمان لما..

‏‎حكايتنا على ايديك اتهدت..

‏‎لكن عادي خلاص مش فارقة..

‏‎زي الدنيا ما جابت.. ودت...

الجدير بالذكر أن مروة أمين شاركت في برنامج المواهب "آراب أيدول" في موسمه الأول، وأيضا في برنامج "إكس فاكتور" عام 2013 ضمن فريق الفنان الإماراتي حسين الجسمي.

وطرحت مروة خلال الفترة الماضية عدد من الأغاني على طريقة السينجل منها أغنية "وحشاني أيامك" من كلمات الشاعر الغنائي أدهم معتز، ألحان مروة أمين، توزيع كريم أسامة، مكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام، إنتاج رامي أمين، توزيع ديجيتال شركة قنوات ميوزك.

وجاءت أغنية "وحشاني أيامك" ثاني الأغاني التي تطرحها مروة أمين من ألحانها بعد أن طرحت أغنيتها "عملة نادرة" التي تنتمي للون الأغاني الشعبي "الشيك"، وكتبها الشاعر الغنائي أدهم معتز، من توزيع ومكس محمد شفيق، ديجيتال ماستر أمير محروس، منتج فني ومنفذ رامي أمين، تصوير سيشن الفيديو بعدسة مصور المشاهير محمود عاشور.

وطرحت مروة أيضا أغنية "كلم" من كلمات أدهم معتز، ألحان وتوزيع نيس، وأغنية "أكتر حد بكاني" من كلمات أدهم معتز وأحمد معتز، ألحان عثمان جاد، توزيع ومكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

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